V jojkárskej šou Bez servítky sa už stihlo vystriedať množstvo exotov, no to, čo pred kamerami predvádza arogantný Marek (36), je skutočne silná káva.

Sebavedomý kuchár Marek získal po varení od ostatných plných 40 bodov. Je prvý, ktorému sa to v šou podarilo. Súperom však akosi zamlčal, že mu v kuchyni pomáhal kolega a on ho celý čas dirigoval.

Marekovi pomáhal v kuchyni jeho kamarát. Zdroj: TV JOJ

Pri varení zároveň zabudol na to najhlavnejšie. Slušné správanie a dobré spôsoby. Relácia bola viac ako desaťkrát vypípaná, keďže Marek nešetril vulgarizmami, predvádzal sa, akoby nikto lepší ako on neexistoval. Čerešničkou na torte bolo, ako sa počas večere navážal do ostatných. V jeho slovníku nechýbali slová ako gadžo, cigáň či dikh more.

Marek (v strede) svojím správaním nahneval divákov. Zdroj: TV JOJ

Anketa Čo hovoríte na Marekove správanie? Správal sa nevhodne. 28% Nebolo to až také zlé. 0% Radšej som vypol televízor. 72% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Diváci sa na to už nemohli pozerať. „Varenie by bolo v poriadku, ale nič by sa nestalo, keby ste účinkujúcich upozornili na vulgárnu komunikáciu,” komentovala pani Dagmar. „Nepáči sa mi Markovo správanie. 100-krát počúvať, že je niekto cigán? A tá namyslenosť, vysoké sebavedomie. Trošku skromnosti by nezaškodilo,” pokračovala Gabriela. „Nevychovaný, namyslený a nesympatický chlap. V kuchyni zasa až také zázraky nepredviedol. Mala som chuť vypnúť televízor,” pridala sa Vierka.

