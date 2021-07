Andy Kraus (54) si v auguste s manželkou Jankou pripijú na 1. výročie ich svadby. To, ako im to klape, ako si užíva ich spoločnú dcéru Adelku (1,5) a či by si vedel predstaviť ešte štvrté dieťa, nám odhalil vo veľkom rozhovore. A prezradil toho oveľa viac!

Susedia nedávno oslávili 15. výročie. Napadlo vám v ich začiatkoch, že to bude mať u divákov taký úspech ešte aj teraz?

– Asi nie. 15 rokov je naozaj veľa. Aj keď si zoberieme iné seriály zo zahraničia, tak tých 10 sérií je nejaká méta, preto sa už potom väčšinou končia. Ale pomohla tomu aj tá pauza, ktorú sme mali. Oddýchli sme si a potom s novou energiou sme do toho znova naskočili. Keby sme išli bez pauzy, asi by sme už skončili.

Koľko rokov bola pauza?

– Vo vysielaní 8 rokov, ale v rámci spolupráce s Petrom Marcinom asi 6 rokov, lebo my sme už dva roky pred návratom seriálu tvorili nové časti.

S Petrom Marcinom ste boli rozhádaní, už je medzi vami všetko o.k.?

– Áno, jasné, už máme svoj vek, už nebudeme takéto veci riešiť. Keď sa k tomu vrátime, smejeme sa na tom. Spätne, keď sa na to pozrieme, hodnotíme to tak, že tá pauza bola prospešná.

Andy Kraus si nedávno povolal do Susedov svojho psa Lea. Zdroj: tv markíza

Kde beriete inšpirácie na dialógy v Susedoch?

– Ono to tak naskakuje nejako samo. Sadneme si k tomu s Petrom, vymyslíme príbeh jednej epizódy a ja si potom k tomu sadnem a píšem to.

Podľa čoho si vyberáte známych ľudí na epizódne úlohy?

– Niekedy si vyslovene vymyslíme niekoho konkrétneho. Boli aj rôzni hudobní hostia či moderátorka Zlatica Puškárová, ktorá sa nám hodila do témy poľovníctva, keďže jej manžel Patrik je poľovník. Nedávno sa nám podarilo nahovoriť Paľa Haberu.

To sa vám ako podarilo?

– My máme s Palim veľmi dobré vzťahy, kedysi hral aj v Uragáne a on je úžasný v tom, že keď si treba urobiť zo seba žart, tak poriadny. Hneď súhlasil, aj keď nemá veľa času, no je autorom našej titulnej pesničky k seriálu.

Čo si rád pozriete v televízii alebo aký dobrý seriál by ste odporučili?

– Som netflixový, mám tam toho rozpozeraného dosť. Z komediálnych seriálov Modern Family, to je môj najobľúbenejší. Problém je v tom, že ja to veľmi rýchlo prebehnem, keď vyjde nová séria – a potom dlho čakám na ďalšiu. Mám rád aj uletené veci ako Impractical Jokers – štyria chalani, ktorí si robia sami zo seba žarty a dávajú si rôzne výzvy. A potom klasiky Breaking bad, Narcos a pod. Je toho veľa. Keď je neskoro večer, pustím si niečo krátke. A bavia ma aj dokumenty. Mimo Netflixu, v rámci televízie, som veľký športový fanúšik. Futbal a hokej, to je moje. Real Madrid si nedám ujsť, pozerám všetky ich zápasy. Sledoval som aj teraz zápasy EURO.

Máme tu leto. Čo vy a dovolenka? Chystáte sa na nejakú alebo sa bojíte covidu?

– Chystám sa, nebojím sa, ale, samozrejme, rešpekt tam určite je. Ten rešpekt nám spôsobil to, že sme zmenili destináciu. Že nejdeme do Španielska, kam sme zvykli chodievať, ale na Krétu, ktorá vyzerá bezpečná. Jednak je to ostrov a druhá vec, čo mám informácie, že veľký počet domácich je už zaočkovaných. Ideme do rezortu, kde budeme „uzavretí“. Prispôsobili sme dovolenku jednak tomuto a tiež malej, lebo má rok a pol – aby tam boli šmykľavky, bazéniky a všetko okolo toho.

Keď sme pri dcérke, ako si opäť užívate úlohu otca?

– Strašne si to vychutnávam teraz. Niežeby som si to nevychutnával aj predtým, keď boli moje staršie deti malé, ale vtedy som nemal toľko času. Teraz je toho času predsa len o niečo viac. Máme spolu silný vzťah, sme veľmi prepojení.

