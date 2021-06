Herec Andy Hryc († 71) sa do poslednej chvíle radoval aj z troch vnukov. Jedným z nich sa pochválila dcéra Wanda Hrycová (43). Vyrástol z neho už riadny fešák.

Wanda Hrycová sa ako-tak „pozbierala” od smrti milovaného otca Andyho a usilovne zarezáva na nových veciach. Nedávno si vyrazila k českým susedom. „Artem prvýkrát v maminkinej milovanej Prahe,” zverila sa Wanda pred pár dňami na Instagrame, keď najstaršieho syna Artema (8) zobrala so sebou do Prahy. Spolu si užili sushi, dobrú zmrzlinu a krásy českej metropoly. „A keďže je Praha bez turistov, dá sa ísť aj na Pražský hrad,” dodala Hrycová. Jej otec Andy, ktorý na konci januára tohto roku podľahol zákernej rakovine, by bol určite hrdý na najstaršieho vnuka. Rastie totiž z neho poriadny fešák.

Andy Hryc v čase, keď bojoval s rakovinou. Zdroj: Instagram