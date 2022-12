O tom, že jeho relácia je na odstrel, sme písali ešte v auguste, keď na post šéfa nastúpil nový riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Ten už vtedy avizoval, ktoré projekty ďalej pokračovať nebudú. Medzi nimi sa ocitlo aj 5 proti 5 s jeho moderátorom Andrejom Bičanom. Ten tak teraz po dlhých rokoch môže konečne oddychovať a venovať sa iným veciam. Na obrazovky sa však znova na chvíľu vrátil.

Premiéra filmu "Superžena" v Bratislave. Na snímke Andrej Bičan s priateľkou Michaelou. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Točili sme o sto šesťsto. V nedeľu o 10.05 Moja Bratislava na Jednotke,“ avizoval Bičan na profile na Instagrame v sobotu, čím pozýval fanúšikov, aby si pozreli spomínanú reláciu. Moderátor sa tak po konci vo vedomostnej relácii 5 proti 5 na chvíľu objavil v inom projekte. Ide o reláciu, v ktorej známe osobnosti odhaľujú svoje najobľúbenejšie miesta v našom hlavnom meste. Bičan tak rozprával o mestskej časti Dúbravka, kde vyrastal. Potom sa presťahoval do Petržalky a neskôr do obce neďaleko Bratislavy. Vzápätí však priznal, že keby sa mal naspäť presťahovať do hlavného mesta, určite by to bola Dúbravka.