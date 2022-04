Topmodelka Andrea Verešová (41) o dva mesiace oslávi 42. narodeniny, no postavičku po dvoch deťoch by jej mohli závidieť aj o 20 rokov mladšie ženy. Opäť presvedčila, že je v top forme.

Modelka a niekdajšia misska Andrea Verešová je známa tým, že keď sa objaví v spoločnosti, vždy vyzerá skvele, je dokonale upravená a v outfitoch, ktoré často viac odhaľujú, ako zahaľujú. No ako tvrdí, nič nie je zadarmo a nie vždy je to jednoduché. Na postavu si musí dávať pozor.

Modelka Andrea Verešová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CUe_xrtMNAP/

Na svojich krivkách pravidelne maká, cvičí jogu a dáva si pozor na stravu. A asi iba málokto by povedal, že má dve deti a takú sexi postavu. Tú rada vystavuje v plavkách na dovolenkách, na ktoré chodí niekoľkokrát do roka. A inak to nie je ani teraz. Andrea sa pochválila sexi fotkou, na ktorej sedí na jachte hore bez. Síce je otočená chrbtom, no všetkým jej fanúšikom sa naskytne pohľad na jej sexi plavky, ktoré sú iba z tenučkej šnúrky.

