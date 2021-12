Petra si v rozprávke, ktorá je súčasťou našich každoročných Vianoc, zahrala postavu Alžbetky. Milé okaté dievča si získalo nielen srdce Jakubka, ale aj divákov. Aj keď Vančíková mala našliapnuté na veľkú hereckú kariéru, nechcela sa jej venovať. Ako si spomína na natáčanie? „Ja to opakujem stále, že mi je strašne ľúto, že nemáme, v slovenskej kinematografii, oveľa viac takých rozprávok, ako je Perinbaba. A veľmi by som želala mladým tvorcom, aby v súčasnosti mohli zažiť to, čo sme my zažili pri jej nakrúcaní. A nielen to, že to bola obrovská, výpravná medzinárodná koprodukcia, ktorá dokázala osloviť milióny divákov aj v zahraničí, ale aj spôsob, akým sa vtedy filmy nakrúcali. Keď sa točila Perinbaba žiadne greenscreen – teda nakrúcanie pred zeleným plátnom, doplnené digitálnymi trikmi – neexistovalo. Bolo potrebné enormné množstvo fantázie a technických zručností, aby rozprávkový svet na plátne ožil a my, herci, sme si skutočne všetky tie kaskadérske kúsky vyskúšali na vlastnej koži. A to je niečo nezabudnuteľné. To dnes zažijú už asi iba horolezci a adrenalínoví športovci,” prezradila nám filmová Alžbetka.

Kultová rozprávka Perinbaba. Zdroj: profimedia

Petra s manželom žije kúsok od Bratislavy a naplno sa venuje podnikaniu a krízovému manažmentu. A hoci jej odvtedy pribudlo pár šedín a vrások, iskru v očiach, akú mala v rozprávke, má stále.

