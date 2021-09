Málokto by povedal, že Alena Heribanová má 4 roky pred 70-kou. Vyzerá skvele a to platí aj o jej postave. Teplý víkend strávila s dcérou Tamarou a jej rodinkou pri Dunaji a všetkým dokázala, že ešte rozhodne nepatrí do starého železa.

Alena Heribanová. Zdroj: Instagram/alena.heribanova

Rozhodla sa totiž vyskúšať paddleboard a pri tejto príležitosti sa ukázala aj v plavkách. Klobúk dole!