Moderátorka Alena Heribanová oslávila ešte v apríli 66 rokov, no v jej prípade je vek iba číslo. Dôkazom toho je to, že v spoločnosti sa vie vždy dobre nahodiť a dokonca i doma.

Alena Heribanová je odjakživa známa tým, že v móde je doma a na zovňajšku si dáva vždy ukážkovo záležať. Všade, kde sa objaví, ohuruje elegantnými kostýmami či šatami. Neraz dokázala, že aj doma si nedá len tak hocičo na seba, keď počas korona obdobia ukázala párkrát na sociálnej sieti zábery zo súkromia. Situácia už dovoľuje cestovať, a tak sa Alena vybrala do exotického Dubaja spolu s návrhárom Ferom Mikloškom.

Alena Heribanová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

A to by nebola Heribanová, keby opäť neohúrila voľbou outfitu. „Prekrásna Alena Heribanová vie, čo sa v Dubaji nosí. S Mikloškom na cestách,” napísal návrhár Fero Mikloško na svojom Instagrame k fotke známej moderátorky. Tá ju zachytáva v trendy striebornom saku, ktoré by si na seba asi každá žena nedala. Blondínka si to však stále môže dovoliť.

