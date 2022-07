Konečne aj Miriam mohla vyraziť na letnú dovolenku. Keďže už dlhodobejšie zaskakuje za kolegyňu Lenku Vavrinčíkovú v Televíznych novinách, ktorá si plní materské povinnosti pri malej dcérke Olívii, celkom určite sa tak na pár dní pri mori tešila.

Kalisová s dcérkou Miou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BjZ1ULJlVvk/

Fanúšikom poslala veľavravný odkaz. "Nenechaj sa vymazať. Nedovoľ to iným a už vôbec nie sebe. Často sa nám to stáva a nielen ženám. Zabúdame na to, čo naozaj chceme. Či nás robí šťastnými a väčšinou našich aktivít tvoria činnosti, ktoré musíme a niekto ich od na očakáva. Tak sa poďme spolu zamyslieť nad tým, čím kŕmime svoju dušu a či vôbec. A ako to vlastne chceme," napísala k svojej fotke, ktorú uverejnila na sociálnej sieti. Na nej vychádza z mora v plavkách. Treba uznať, že Mirka má stále štíhlu postavu, ktorú jej môžu mnohé ženy závidieť. A markizáčka tak predviedla krivky, ktoré skrýva pod kostýmami v Televíznych novinách či magazínu Reflex, ktorý tiež moderuje.

Prečítajte si tiež: