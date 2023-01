Poláková ešte na jeseň 2019 prekvapila výrazne chudšou postavou a dokonalé krivky predviedla vtedy aj na módnej prehliadke, kde prítomným pánom doslova vyrážala dych. A nielen tým. Moderátorka totiž mala na sebe čierny priesvitný top bez podprsenky. V ten večer tak bola pastvou pre všetkých fotografov. Krátko na to sa ukázala na párty Markízy s bujným dekoltom a so sexi príčeskom. Najnovšie prekvapuje opäť. Svoje krivky vystavila v sexi plavkách.

Adriana Poláková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CnET5NaI_1d/

„Dopraj a bude ti dopriate. Áno, a potom to má pokračovanie… Makaj! Aby si mal a mohol si potom užívať plody svojej práce. Nech sú vám úspešní ľudia inšpiráciou a nie dôvodom na závisť a hejt. Ja by som tu asi aj ostala, ale čo by bezo mňa Jerry robil,” zverila sa Poláková na Instagrame a zverejnila dve snímky v plavkách. Exmoderátorka tak v 46 rokoch ukázala svoje krivky. A reakcie na seba nedali dlho čakať. „Krásna ako vždy, a tie plavky, vyzeráte v nich bombasticky,” reagovala jej fanúšička Erika.