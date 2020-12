Viktor ešte pred v sobotu napísal na Instagram: ,,Pozdravujeme vás z karantény. Adelka je pozitívna, ja po čerstvom PCR teste opäť negatívny - zatiaľ. Nedusíme sa, neležíme v horúčkach, nestratili sme chuť, ani čuch - zatiaľ. Nevieme, odkiaľ sa to k nám dostalo, nevieme, aký bude nasledujúci priebeh. Ak ľahký, chystám sa na poriadne ekologické storky, aj na poriadnu karanténnu literatúru. Ešte minulý týždeň by som nepovedal, že sa naša zimná dovolenka bude odohrávať na adrese trvalého pobytu, ale keď už som teda uväznený v tomto covid rezorte, aspoň že je to s mojou najobľúbenejšou parťáčkou. Opatrujte sa,"zveril sa Viktor fanúšikom. Netrvalo dlho a pozitívny je už aj on.

Vinczeovci sú v karanténe. Zdroj: Instagram V. V.

A ako to zistil? Zverejnil príspevok, v ktorom si odfotil teplomer s horúčkou 39,5. ,,Vitaj a neublíž mi,"napísal stručne. Okrem toho sa pochválil aj fotkami z karantény. Adelu odfotil v mastných vlasoch, ako je to, čo im chladnička dala.