Markizácka šou Chart Show je u divákov už roky mimoriadne obľúbená. Podiel na tom má aj Adela Vinczeová, ktorá v moderovaní jednoducho nemá konkurenciu. Navyše, vďaka jej hosťom v šou nikdy nechýba zábava a smiech a občas aj nejaké to iskrenie, čoho aktérkou bola tentoraz samotná moderátorka.

„Neviem, či viete, ale vedci prišli s otázkami, o ktorých sa hovorí, že keď si ich budú ľudia klásť vo dvojici, zamilujú sa do seba,” zahlásila Adela. „Neviem, prečo tu mám napísané, že idem túto hru hrať s Krištofom,” pokračovala Vinczeová. „To je zlé?” opýtal sa jej začudovane. „Nie, teším sa z toho. Ty nie si v nejakom diskomforte z toho? Veď ty si zaľúbený,” konštatovala blondínka, no navonok neskrývala sympatie k markizáckemu hercovi. Následne poznamenala, že za Vinczeho je vydatá už štyri roky.

Adela a Krištof si sadli k barovému stolíku a odštartovali „rande”, počas ktorého si navzájom kládli otázky, po ktorých sa podľa vedcov mali do seba “zamilovať”. Adela si spočiatku robila srandu, že je vtipné takéto niečo hrať, keď ona je vydatá a Krištof zasnúbený. To však Vinczeovej vôbec nebránilo v tom, aby sa pri ňom cítila až príliš dobre – čo sa nedalo prehliadnuť. Prezradil ju výraz tváre, flirtujúci pohľad, a napätie vo vzduchu akoby sa dalo doslova krájať. Mladý zajačik ju miestami viditeľne vyviedol z rovnováhy. „Ďakujem za toto zvláštne, milé rande,” ukončila to Adela a vrátili sa spolu na gauč k hosťom. Ktovie, čo na toto povie manžel Viktor, keď to uvidí...

