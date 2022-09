Divadlo Múza Teatro divákom prináša do rôznych miest po Slovensku tolkšou Štyria chlapi a Adela. Ide o stretnutie známej štvorice a jednej zvedavej ženy. Na prvý pohľad si možno myslíte, že ich poznáte. Na druhý zistíte, že o nich viete málo. Na tretí začnú zisťovať novinky o sebe navzájom. Uvoľnené rozprávanie nielen o spoločnej práci, nielen o tom, aké to je byť otcom, ale aj o príjemných nezmysloch. Čokoľvek, čo sa neopýta Adela, sa v závere opýta divák, ktorý je kľúčovou súčasťou celej zostavy. No a práve s týmto predstavením zavítala Vinczeová v stredu večer do Žiliny.

VIKTOR VINCZE a ADELA VINCZEOVÁ Zdroj: INSTAGRAM/VIKTORVINCZE

Ešte predtým sa však spolu s „jej” chalanmi ubytovala v známom hoteli v Jasnej, kde si všetci spoločne dopriali aj relax. Zatiaľ čo manžel Viktor Vincze už zarezával v televízii, jeho manželka Adela si užívala wellness s Braňom Deákom, Vladom Kobielskym, Filipom Tumom, Markom Fašiangom. Pochválila sa tým samotná moderátorka, ktorá zdieľala ich spoločnú fotku, ktorú zverejnil na Instagrame Fašiang. „Príprava na večerné predstavenie,” napísal herec k záberu z wellnessu. Viktor, to si vedel?