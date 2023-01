Adela Vinczeová (42) si už dva mesiace užíva rolu „mamičky”, keď do jej rodinky pribudlo dieťatko z adopcie, na ktoré čakali vyše 2 rokov. Vo štvrtok si odbehla na moderovačku.

Vinczeová sa netají tým, že ešte v novembri 2022, keď im zavolali z organizácie, ktorá sa zaoberá adopciou detí, že majú pre ňu konečne dieťatko, musela poručiť všetky kšefty. Zmluvy na prácu, ktorú mala však už dlhodobo dohodnutú, nerušila. No a jednou takou bol zrejme aj štvrtkový kšeft, keď moderovala veľký galavečer – ceny nadácie známej banky za umenie. Moderátorka si tak prvýkrát počas večera odbehla od dieťatka, s ktorým bol pravdepodobne doma jej manžel Viktor Vincze.

Viktor s manželkou Adelou sa na nedostatok práce sťažovať nemôžu. Zdroj: INSTAGRAM/VIKTORVINCZE

Adela sa tak z teplákov prezliekla do večernej róby a tá bola vskutku originálna. Vinczeová totiž siahla po netradičnom kúsku extravagantnej slovenskej návrhárky. „Ako každý rok, moderácia v slovenskej tvorbe! Nádhera od MadbyMad alias Martiny Ďurikovič,” napísala blondínka k fotke. Vinczeová sa predviedla v priesvitnej róbe telovej farby s kvetinovými aplikáciami. Na prvý dojem to pôsobilo komicky, no treba uznať, že išlo o riadne originálny dizajnový kúsok.