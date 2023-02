Adela a Viktor Vinczeovci mali svadbu v júni 2017. Odvtedy čelili neustálej otázke, kedy budú mať dieťa. S Viktorom sa jej však otehotnieť stále nedarilo. Mnohí to pripisovali tomu, že na materstvo je už stará – a vtedy Vincze svojou úprimnosťou šokoval celé Slovensko. Priznal, že problémom sú jeho pomalé spermie. V roku 2020 sa tak rozhodli pre veľký životný krok – podali žiadosť o adopciu.

Po dlhom čakaní im v novembri minulého roka zazvonil telefón s radostnou správou. Pre manželov mali úrady dieťatko. Vianoce tak trávili už v trojici. Pochopiteľne, obom sa odvtedy život od základov zmenil. „Pripravené sme nemali nič, celé sa to od úvodného telefonátu z úradu až po príchod malej osoby k nám domov zomlelo veľmi rýchlo, čiže sme okamžite rozhodili kamarátske a bazárové siete a začali všetko narýchlo zháňať. Tak 95 percent všetkej výbavy máme z druhej ruky, takže ekologická misia pokračuje aj v tejto novej zostave. A úspešne nás obchádza aj rodičovský plurál, takže každý papá aj kaká sám,“ opísal Viktor vtipne pre markiza.sk. ,,Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to ešte veľmi citlivé,” prezradila nám vtedy Adela.

Z toho, ako sa z Viktora stal okamžite ukážkový otecko, bol prekvapený aj dedko Jozef Banáš. „Naozaj sa dosť výrazne zmenili, mám pocit, že si popresúvali priority, čo je dobré. Tešíme sa aj s babkou. Viktor ma však ohromne prekvapuje, ako sa k tomu bábätku má, je to také milé. Ale naozaj som milo prekvapený z nich, obaja sú veľmi zodpovední,“ povedal nám nedávno. Dokonca aj samotná Adela prezradila, že mnoho vecí od neho pri starostlivosti odkukáva.

„Priznám sa, že my máme také dieťa doma a ja som zistila, že ja som rodič – učeň. Ja keby som nemala toho môjho muža… ja sa na neho normálne pozerám, ako sa zapína nosič, ako sa toto robí. A to je vždy tak, že on mi úplne pokojne povie: ‚Toto teraz len prihrejeme, to stačí takto, toto sa takto zapína, to ti potom vysvetlím.‘ Čiže u nás je to trošku naopak, povedala by som,“ priznala v najnovšej časti svojej šou Trochu inak s Adelou. Jej hosťom bol totiž autor projektu Dobrý ocko David Škrobánek. „Ja som to mal na začiatku dosť podobne. Ja som chcel mať deti už v 16 rokoch, takže som to mal v sebe úplne od začiatku. Ja som tie deti nosil, nebál som sa toho, keby som mohol kojiť, tak by som kojil. To je taký predsudok, ako to má byť. To sú úlohy tých manželov, partnerov, rodičov… Akože kto má variť? Variť má iba žena? Prečo? Keď sa pozriem do reštaurácií, varia väčšinou chlapi. Prečo je to doma inak?“ zamyslel sa Škrobánek. „No oni sa v tom vyžívajú, oni robia umenie, ale keď treba rýchlo niečo, tak nech žena ide uvariť,“ zdôraznila so smiechom Adela. Celú časť uvidíte v piatok o 22.10 na Dvojke.