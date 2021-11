Adela Vinczeová (41) je s Viktorom Vinczem (30) už presne päť rokov, z toho manželmi sú štyri roky. Dvojici veľa ľudí šance nedávalo, no napriek tomu im to klape. Moderátorka sa najnovšie vyjadrila na tému nevera.

Adela po nejako čase opäť umožnila svojim fanúšikom na sociálnej sieti, aby jej poslali rôzne otázky, čo ich o nej zaujíma. Jednou takou bola aj otázka, či by odpustila neveru. Moderátorka zrejme viacerých prekvapila svojou jasnou odpoveďou. „Odpustila, určite. Ale či by vzťah išiel ďalej? Ťažko povedať,” odpovedala Adela. „Na nevere majú podiel občas obaja. Napríklad, keď prestanem byť sebou, odídem od seba, môže začať odchádzať odo mňa aj ten druhý. Môže. Je to príklad. Veľmi individuálna téma, ale je niečo, čo má pre nás zmysel neodpustiť?” zamyslela sa Vinczeová.

Moderátorka Adela Vinczeová. Zdroj: RTVS

