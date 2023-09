Ikona svetového futbalu Cristiano Ronaldo strávil na Slovensku tri dni v rámci kvalifikácie na ME 2024, ktorú naši futbalisti prehrali s Portugalskom 0:1. Portugalská reprezentácia prišla do Bratislavy vo štvrtok a domov odlietala v sobotu dopoludnia. Zápas odohrali v piatok.

Od prvého momentu, čo na bratislavskom letisku pristálo lietadlo s portugalskou reprezentáciou všetkých zaujímal len jeden človek a ním bol Cristiano Ronaldo. Svetová ikona sa vrátila na Slovensko po 18. rokoch. Počas celého pobytu ho strážilo viacero ochrankárov a takisto naša polícia. Na verejnosti sa ukázal iba raz. V deň zápasu sa so spoluhráčmi na niekoľko minút vyšiel poprechádzať popri Dunaji.

Cristiano Ronaldo v Bratislave. Zdroj: Martin Domok

Futbalový zápas roka sa konal na Tehelnom poli a o vstupenky bol enormný záujem. Tí, ktorí nemohli byť priamo na štadióne, si zápas vychutnávali aspoň v televízii. No a na Ronalda v piatok doplatila práve Adela Vinczeová. ,,V piatok nám pokradol zopár divákov tento pánko (Ronaldo). Takže šupito do archívu, je to velice podarená časť," vyzvala Adela divákov, aby si pozreli jej šou Trochu inak s Adelou. Jej hosťom bola totiž Tatiana Drexler. No a keďže na RTVS začínala jej šou o 21:55 a v tom čase boli všetci milovníci futbalu prilepení na obrazovky, Adela poprosila fanúšikov, aby si tento diel pozreli aspoň z archívu.

