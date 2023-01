To, že manželia majú doma malého človiečika, sme priniesli ako prví vo štvrtok 5. januára. Dvojicu sa nám podarilo zachytiť pri ich dome v bratislavskej Karlovej Vsi, ako si hrdo nesú detské vajíčko s ich malým pokladom. „Dieťatko máme doma asi mesiac. Nemôžeme o ňom však nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie, ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to ešte veľmi citlivé,” prezradila nám Adela, ktorá má z novej úlohy veľký rešpekt.

„Musela som rušiť mnohé eventy, lebo by som to nedala. Bol to taký škrt cez rozpočet, nemyslím však finančný. Zrazu musíte preorganizovať celý život. Bol to celkom ,záhul', teraz sme už na to navyknutejší. Musím povedať, že to bola veľká psychická šupa,” pokračovala. Manželia totiž ešte pred dvoma mesiacmi ani len netušili, že Vianoce a nový rok budú oslavovať už v trojici.

Manželia Vinczeovci. Zdroj: Foto Instagram/Viktor Vincze

„Pripravené sme nemali nič, okamžite sme rozhodili kamarátske a bazárové siete a začali všetko narýchlo zháňať. Tak 95 percent všetkej výbavy máme z druhej ruky, takže ekologická misia pokračuje aj v tejto novej zostave. A úspešne nás obchádza aj rodičovský plurál, takže každý papá aj kaká sám,“ povedal Viktor pre markiza.sk.

Manželia si už pomaličky na nového člena rodiny zvykajú. „Obaja nie sme 8 hodín v práci, vieme si to nastaviť, že sme s ním vždy jeden z nás alebo obaja doma. V noci to tiež zvládame v pohode. Každý deň však zisťujeme nové veci. Všetky moje večerné eventy som zrušila,” dodala Adela.

Deň po prevalení tejto ich životnej novinky sa nám dvojicu podarilo zachytiť, ako si vychutnávajú obed v známej reštaurácii neďaleko ich bydliska. Spoločnosť im robila aj kamarátka Andrea Pivarčiová, bývalá hovorkyňa RTVS. Počas obeda Adela viackrát vyšla na terasu, kde sa zrejme snažila v kočíku uspať ich dieťatko a neustále sa k dieťatku nakláňala a doslova ho hltala pohľadom.

Náš čitateľ, ktorý sedel iba o stôl ďalej v reštaurácii, nám prezradil, že im to ako rodinke veľmi pristalo. „Obaja pôsobili šťastne. Viktor bol k dieťatku veľmi kontaktný a neustále sa k nemu túlil,” napísal nám. Manželia sa potom vybrali na krátku prechádzku neďaleko parku v Líščom údolí.