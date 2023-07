To, že manželia Vinczeovci sú doma už traja, sa nám podarilo odhaliť začiatkom januára 2023. Takmer po troch rokoch, odkedy požiadali o adopciu, mali konečne doma dieťa v tzv. dočasnej starostlivosti. „Dieťatko máme doma asi mesiac. Nemôžeme o ňom však nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že neprezradíme jeho vek, meno, pohlavie ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ vysvetlila nám v januári Adela. Pred novou úlohou matky mala rešpekt, no život bez malého drobca si už nevedela predstaviť.

Adela Vinczeová nedávno navždy prišla o milovanú sučku Mini. Zdroj: Instagram Adela Vinczeová

„Mám pocit, akoby bolo s nami dieťatko odjakživa. Je to veľmi zvláštne a už si ani neviem predstaviť, aké to bolo predtým. Neviem nájsť iný výraz ako: Je to veľmi pekné,“ prezradila nám Adela v marci, keď prvýkrát prehovorila o tom, ako im dieťatko zmenilo život. „Neviem to presne definovať. Určite som v úlohe človeka, ktorý cíti veľkú lásku, potrebu ochraňovať a starať sa. Či to znamená, že som už naozaj matka, neviem, asi áno. Skôr to však vnímam ako veľmi silný vzťah. A ako ma to zmenilo? Nad viacerými vecami už mávnem rukou, nie sú podstatné,“ vysvetľovala zanietene, ako ju zmenilo rodičovstvo.

Verejnosť však stále nevedela, či majú Vinczeovci doma dievčatko alebo chlapčeka, keďže to manželia museli tajiť. Až doteraz! Adoptované dieťatko rozhodne neskrývajú, chodia s ním dokonca na detské plávanie či do reštaurácií. Takže si už viacerí všimli, že ružové gumičky vo vlasoch nenosí.

Finále tanečnej súťaže "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Adela Vinczeová. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila nám Adela. Tá sa svojho malého pokladu nevie nabažiť a snaží sa s ním byť každú voľnú chvíľu. Niekedy im však podľa jej slov dáva poriadne zabrať – hoci v dobrom. „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ netají. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala moderátorka.

To, v akom veku je ich malé „šidlo“, prezradiť nechcela, keďže ho chcú stále chrániť v rámci adopčného procesu.



