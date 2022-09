Diváci si za tie roky už zvykli, že v Tvojej tvári sa muži často menia na ženy. Žiadne vystúpenie však doteraz nevzbudilo toľko vášní a pohoršenia ako nedeľná šou Adama Pavlovčina. Spevák sa premenil na svoju obľúbenú speváčku Dua Lipu. Z výťahu vyšiel v ružovom saténovom župane, so silným mejkapom a v dlhej parochni. Roztočil to však až vo chvíli, ako sa vyzliekol.

Adam Pavlovčin ako Dua Lipa. Zdroj: TV Markíza

Na sebe mal iba ružové trblietavé nohavičky, podprsenku a čižmičky. A tým, že pri parodovaní Dua Lipy takmer vôbec nemenil hlas, to mnohým pripomínalo typickú transvestickú šou. Hlavne vo chvíli, keď na pódiu začal predvádzať sexi pohyby a eroticky sa vlniť okolo mikrofónu. Pre mnohých divákov to bolo už poriadne cez čiaru.

Adam Pavlovčin Zdroj: Archív A.P.

„To je hrozné, keď z nich robia ,transky‘. Chudák... a ešte v takých ‚gaťuškách‘,“ napísala diváčka Bibiana. „Už mi to pripadá vážne cez. Nemám nič proti homosexuálom, ale nasilu im vyberať ženské úlohy, navliekať ich do gatiek, aby ešte robili tie zvodné pohyby, mi pripadá už zvrátené. Nehovorím o speve, ten bol super, ale tá šou okolo toho, to už bolo cez,“ pridala sa Soňa. „Viem, že táto šou je o premenách na slávnych ľudí, ale chce to aj vkusné prevedenie. Táto speváčka má aj decentnejšie pesničky, resp. prezentáciu,“ pridali sa ďalší. „Adam, si skvelý spevák, ale toto bola čistá transvestická šou,“ odkázali mu fanúšikovia.

Mnoho Slovákov uplynulý týždeň rovnako pobúril diel seriálu Pán profesor, v ktorom sa dievčatko z prvého stupňa cítilo byť chlapcom a táto problematika sa riešila v celej časti. „V tom Profesorovi to zabili. Nemám slov. A teraz toto. Problematiku LGBTI už tlačia veľmi okato a doslova nasilu,“ zhodnotili diváci. A čo na to Markíza?

„V druhej epizóde Adam Pavlovčin interpretoval vystúpenie Dua Lipy z udeľovaní cien Grammy 2021. Mix dvoch piesní dovolil Adamovi odprezentovať nielen jeho spevácke kvality, ale aj tie tanečné. A keď-že sa v našej šou snažíme čo najviac priblížiť originálu, mal Adam takmer identické kostýmy.“

