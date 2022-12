Bardyho začali diváci registrovať, keď účinkoval v seriáli Pán profesor. Následne sa o ňom dozvedeli, že pracuje aj ako model a je členom čestnej stráže prezidentky Zuzany Čaputovej (49). Jeho kariéra raketovo vystrelila v momente, keď ho obsadili do Druhej šance a Let´s Dance. Najnovšie sa predviedol ako moderátor Telerána. Išlo o špeciálne vysielanie v rámci Dňa s nadáciou Markíza.

„Čo sa týka moderovania, pred tým mám rešpekt, nie som moderátor. Asi si nejako privolávam tie veci, ktoré neviem a ktoré som nikdy neskúsil (smiech). Ale funguje to, myslím si, že to nebude nič strašné a zvládneme to,” prezradil nám Bardy pár dní pred jeho moderátorskou premiérou. „Som veľmi rád, že mám po boku Kristínu. Je to profesionálka. Cítim väčšiu istotu, no nechcem to podceniť. Nemám z toho stres. Nie som moderátor a ľudia mi možno aj viac odpustia. Je to moja nová skúsenosť a sčasti výstup z komfortnej zóny, ale to mám rád!” povedal. No a Adam sa predviedol ako hotový profík.

„Super dvojica, veľmi sympatická, elegantný outfit a bezchybný verbálny prejav bez trápneho prízvuku," reagovala diváčka Ľudmila. „Sledujem vás každé ráno, a tak som vedela o dnešnom Teleráne. A som milo prekvapená, Kika a Adam, zvládate to na výbornú... Držím palce," pridala sa Jana. „Táto moderátorská dvojica je úplná topka, radosť pozerať a počúvať. V téme sa vyznajú," pokračovala diváčka Andrea. „Som prekvapená, ako to týmto dvom ide, mohli by moderovať aj každý deň, Bardy je aký vtipný... " dodala Lujza.



