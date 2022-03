Ako prvá sa na tanečnom parkete v nedeľu večer predstavila Diana Mórová a Marek Bureš. Dvojica zatancovala jive. "Som pred infarktom, čo ti poviem," reagovala Diana tesne po odtancovaní. Herečka podala náročný tanečný výkon, po ktorom bola totálne zadýchaná. "Tak ako to bolo strašne smutné minulý týždeň, dnes to bolo veľmi tanečné, energetické, ale tie nohy to nedržali," zhodnotila ich Tatiana Drexler. "Držanie vrchnej časti tela bolo dobré, ale od pása dole nie," dodala. "Pri jive sa človek rozdelí, to je vlastne dobré, že si sa tak rozdelila. Nohy sú ťažké," povedala Adela. "Mórová, Mórová, čo si robila celý týždeň, svietilo slnko, si sa opaľovala?" opýtal sa jej porotca Jorge González. "Dnes to nevyšlo, narovinu! Neboli ste jendotní, boli ste mimo hudby, potom ste sa dali do poriadku, ale jednoducho to nevyšlo. Tá choroška, keby boloa zatancovaná super, bola by to desina," povedal Ďurovčík. Diana s Marekom si vytancovali od poroty dokopy 16 bodov.

4. kolo šou Let's Dance. Diana Mórová počas vystúpenia. Herečka zatancovala jive. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako druhý sa v nedeľu večer predstavil markizák Michal Kovačič s tanečníčkou Simonou s viedenským valčíkom. Moderátor si minulú nedeľu myslel, že vypadne, keď partnerke kúpil kyticu ruží. "Vyzeral si, že tu si doma," zahlásil Vincze. "Flitrovaná bundička mi minule nebola komfortná. V tomto saku sa nedá byť nevystretý, cítim sa ako vo viedenskej opere," povedal Kovačič po odtancovaní. "Doteraz, keď si tancoval, priznám sa verejne, bolo mi za teba niekedy blbo, že ježišmária, dnes nie! Dnes som sa prichytil, že sa normálne dívam a idem hodnotiť. Ty si splnil kritériá hodnotiteľnosti, pekný valčík. Na začiatku som sa veľmi bál, že matička skákavá, ale to len chvílenku bolo," prekvapil Ďurovčík. "Ja vás tiež idem chváliť, tancovali ste na moju obľúbenú pesničku. Musím vás chváliť, tancovali ste v hudbe, mala som z toho začínajúci umelecký zážitok," povedala Drexler. "Mňa ten moment, keď si tancoval, trochu dojal. Zacítila som v tom takú silu, bol si jeden nervózny, snaživý, vystresovaný tanečník a teraz si jedne pokojný nesústredený na výsledok," zhodnotila Michala Adela. "Neverím, som v šoku, prekvapená a hrdá," zhodnotila ich výkon tanečníčka Simona. Párik si vytancoval o desať bodov viac ako Diana Mórová a to až 26 bodov.

4. kolo šou Let's Dance. Michal Kovačič počas svojho vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

Tretia v poradí zatancovala exotická Aicha so svojím tanečníkom Fabiom Belluccim. Dvojica predviedla čaču. Aicha sa predviedla v žltých neónových šatách so strapcami, na čo Vincze zahkásil, že keby vypadla v Petržalke elektrina, zasvietili by. "Vždy tŕpnem, keď je latina, či sú prpenuté kolená," vtipkovala Vinczeová. "Ja som tam čaču aj videla," dodala Adela. "Ty si obeťou toho, že na začiatku som nevedel, aké mám očakávania. Vy sa hýbať viete, ale očakávam od vás iný výkon, oveľa, oveľa viac," zhodnotil ich Ďurovčík. Dvojica si od poroty vyslúžila dokopy 18 bodov.

Porotca Jorge González vybehol na parket, aby Fabiovi ukázal, ako sa tancuje kubánska čača. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako štvrtí sa predviedli Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír. Herečka zatancovala Slowfox na svetoznámy hit od Marilyn Monroe - I Wanna Be Loved by You. V hľadisku ju podporoval aj manžel Michal Kubovčík. Zuzana sama zaspievala úvod tejto pesničky. "Vy ste pre mňa významný prvok tejto šou. Bavia ma aj vaše dokrútky. Slow Fox je nevďačný v tom, že je veľmi ťažký. Všimla som si krok cez pätu, ktorý som kedysi drilovala, bolo to fajn," povedala Vinczeová. "Vy keď tancujete sama, je to výborné. Keď tancujú dvaja, je to náročnejšie. Nechápem, prečo sa tak často púšťate," povedala Drexler, ktorá opakovala, že Zuzana lepšie tancuje sama. "Je to o vás, profi tanečníkoch, chcete pomôcť tým partnerom. Staviate tie choreografie dobre. Ty dobre tancuješ. Krásny tanec, krásne číslo, ale očakával by som naročnejšie choreografie, pani Šebová," zhodnotil ich porotcovský kat Ďurovčík. Zuzanu toto vystúpenie dojalo, lebo táto pesnička je najobľúbenejšou pesničkou jej mamy, ktorá v nedeľu večer sedela aj v hľadisku. "Veľmi pekne jej ďakujem za všetko! Ďakujem, že ma vodila na krúžky a čakala ma tam sto hodín, kým som to absolvovala," povedala dojatá Šebová, ktorá sa neubránila slzám.

4. kolo Let's Dance. Zuzana Kubovčíková Šebová počas svojho vystúpenia. Úvod pesničky zaspievala ona sama. Zdroj: TV MARKÍZA

Po Zuzane vyšiel na parket zápasník Attila Végh, ktorý tancoval na jive na pesničku od Elvisa Presleyho. "Toto je tanečné svetlo na konci tunela a nebol to reflektor rýchlika," zahlásil Vincze. "Minulý týždeň si bol gladiátor, povedal som si že wau! Ale tento týždeň, choď naspäť trénovať, ten jive som tam nevidel," zahlásil Jorge. "To ja som neskladal," bránil sa Attila. "Attilka, Eliška, my vás tak ľúbime! Ty máš na to, že by si zatancoval jive kroky, skúste dať ale choreografiu aj s tancom, ktorý tam má byť. Dajte normálny tanec," povedala Adela. "Mňa bavíte, nedá sa to veľmi hodnotiť, ale bavíte ma. Ty máš v sebe rytmus, Eliška to zle postavila," zhodnotil Ďurovčík. "Ja som prvýkrát počul slovo jive v pondelok," bránil sa Attila, čím pobavil porotu aj všetkých v sále. "Málo času máme na to, keby mi dali dva roky na to, urobím taký jive, že až," povedal Attila. Dvojica si vytancovala zatiaľ najslabšie hodnotenie od poroty a to 14 bodov a priebežne tak boli na zatiaľ poslednom piatom mieste.

Fotky zo 4. kola Let's Dance nájdete v galérii >>

Attila Végh počas svojho vystúpenia. Tancoval jive, ktorý mu nevyšiel. Zdroj: TV MARKÍZA

Po Attilovi nasledovalo tango v podaní Dominiky Cibulkovej. "Podľa mňa to bolo vaše najlepšie vystúpenie," zhodnotil ich moderátor Vincze. "Aj divák, ktorý nemá vzdelanie tanečné, vidí, že to je ozajstné tango. keby som mohla, vybehnem a idme vás vybozkávať. Bolo to od prvého kroku do posledného pravé tango," zahlásila Drexler, ktorá vybehla na parket, aby im poďakovala a objala ich. "Toto bolo rozhodne vaše najlepšie vystúpenie, tam boli kroky, bolo to tango! Dámy a páni, udial sa tanec," povedala Vinczeová. "Videl som tango, veľmi slušne zatancované, na záver možno by som chcel niečo krajšie, efektnejšie, úprimne si ma ale šokla!" odkázal Dominike Ďurovčík. Dvojica si vytancovala zatiaľ najviac bodov od poroty a to až 31!

Dominika Cibulková svojím skvelým tangom všetkých totálne prekvapila. Zdroj: TV MARKÍZA

Po Dominike nasledovalo vystúpenie Jána Koleníka, ktorý tancoval na pesničku od Franka Sinatru - New York. Ich Slowfox si vyslúžil standing ovation. "Boli ste vynikajúci, ako vždy, ale mal si ale dve chyby chodidiel," zahlásila Drexler. "Ľudia vďaka vám pochopili krásu kráľovského tanca," povedala Vinczeová. "Pochopil si, že v tom sakra ťažkom tanci môžeš vyniknúť. Nie ako minule, že si odišiel do barličiek. Zdvihol si inchebu a ty máš sakra bohové ruky. To máloktorý tanečník má takéto ruky a keď sa k tomu pridá výraz....fantastické!" zhodnotil ich Durovčík. A padla prvá desina v tento večer! Dvojica dostala od poroty spolu 37 bodov a bola tak priebežne na prvej priečke.

Ján Koleník s tanečnou partnerkou Vandou počas ich vystúpenia. Dvojica zatancovala Slowfox. Zdroj: TV MARKÍZA

Predposledným vystúpením večera bol herec Adam Bárdy a Dominika Rošková. "Bolo to prekrásne disco. Ale keby ste použili viac čača krokov ako disco, bolo by to lepšie," zahlásila Drexler. "Vyzeráš dobre, brucho dobré, ale obočím si urobil viac pohybov ako telom," povedala Adela. Dvojica dostala od poroty dokopy 18 bodov.

4. kolo šou Let's Dance. Adam Bárdy a Dominika Rošková počas svojho vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

Posledným vystúpením večera bol viedenský valčík v podaní herečky Kristíny Svarinskej, ktorá po vystúpení dostala plyšového jazvečíka. "Malo to v sebe tak niečo pekné a ladné. Bol to pre mňa jeden pekný, katarzný zážitok," zhodnotila ich Adela. "Bolo to veľmi dobré, vy ste boli stále v kontakte. Bola si v dobrej pozícii a bola si veľmi elegantná," povedal porotca Jorge. Herečka dostala od poroty dokopy 31 bodov.

Jeden pár však opäť musel vypadnúť. Body od porotcov sa následne sčítali s SMS hlasmi od divákov a dvojica, ktorá mala najmenej bodov, žiaľ, vypadla. So šou sa tak po 4. kole museli rozlúčiť Aicha s tanečníkom Fabiom Belluccim. "Som veľmi rada za túto príležitosť a som veľmi rada, že som tu bola a že som spoznala takých úžasných ľudí! Ďkujem," povedala po vypadnutí Aicha. "Ďakujem celému štábu, režisérovi Pepemu aj kolegom za super zážitok. A neteším sa, že zajtra ráno musím vstať a ísť do Telerána," doplnil ju Fabio Bellucci.

V šou dotancovala Aicha a Fabio Bellucci. Zdroj: TV MARKÍZA

Anketa Je vám ľúto, že z Let's Dance vypadli Aicha a Fabio? Áno 15% Nie 85% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný