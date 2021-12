A je to tu! V poradí trinásta séria Farmy spoznala svojich troch finalistov, ktorí už dnes zabojujú o rozprávkovú výhru 75-tisíc eur. Ako bude živý prenos prebiehať?

Do boja o 75-tisíc eur sa prebojovali Mesut, Eva a Dávid. Vo veľkolepej šou bude prekvapením hudobné vystúpenie, ktoré poteší všetkých fanúšikov trinástej série, naživo uvidíte talent jednej z farmárok. Stanka totiž zaspieva Páslo dievča pávy v úprave od Mariána Čurka. Tešiť sa môžete aj na ďalšie energické hudobné a tanečné čísla, ktoré vás neomrzia, medzi nimi sa objavia hity, ktoré si farmári radi často pospevovali. Ďalšie hudobné čísla budú pod taktovkou Mariána Čurka, ktorý skladá do epizód hudbu. V modernej aréne sa objaví Attila Végh, ktorý si vyskúša duel s jedným z farmárov.

Finalisti zabojujú v siedmich disciplínach, no do poslednej disciplíny nebude jasné, kto vyhrá. Pripravené sú nové vertikálne hry. V aréne sa objaví aj symbolická zvonica. Na divákov čaká strhujúce finále do poslednej chvíle. V závere bude vedomostný kvíz, aký Farma ešte nezažila. Finalisti v ňom zužitkujú nazbierané body a budú sa pohybovať hore-dole v pohyblivom kresle podľa správnosti odpovedí. Táto disciplína rozhodne o víťazovi finále Farmy 13. Hlasovať budú aj diváci, víťaz diváckeho hlasovania získa až 3 body, čo je tiež novinka. Už zajtra sa tak máte na čo tešiť!