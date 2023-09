Po siedmich mesiacoch od smrti Jakubiska bola odhalená 13. pamätná dlaždica s menom nášho najslávenejšieho režiséra. Slovenský Fellini tak má odteraz čestné miesto na Filmovom chodníku slávy spoločne s menami ako Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Ivan Palúch, Emília Vášáryová či Zita Furková. Túto tradíciu založil v roku 2009 Medzinárodný filmový festival Bratislava v spolupráci s hlavným mestom.

Slovenský Felini či svetovo uznávaný predstaviteľ magického realizmu. Aj týmito prívlastkami bol označovaný náš najslávnejší filmový režisér Juraj Jakubisko. Zdroj: archív

Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili spomínaná Furková, Boris Filan, Ivan Gašparovič, Alena Chudíková či Petra Vančíková Kolevská – Alžbetka z režisérovej Perinbaby. Najsilnejšie momenty však prežívala ešte zronená manželka Deana Jakubisková.

Manželia prežili neuveriteľných 40 rokov spoločného života. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Juraj najviac miloval svoju prácu, to bol jeho život, to bola jeho sila a to, čo ho dokázalo preniesť cez všetky strasti a nemožnosti pracovať vo filme. Svoje srdce rozdával všetkým divákom bez ohľadu na to, kto kam patril, rozdával lásku a radosť každému jednému. Teraz sa chcem poďakovať ja jemu, za tých úžasných 40 rokov, čo sme spolu prežili v láske, šťastí a v spolupráci. Juraj, bol si najlepší manžel na svete, nielen režisér! S láskou Deana,” vyznala sa so slzami v očiach.