Náhla smrť zakladajúceho člena Elánu a autora nesmrteľných hitov Vaša Patejdla šokovala celé Slovensko a Česko. „Môjho manžela zasiahla nečakane, a predovšetkým úplne skryto, veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia pankreasu. Diagnózu mu lekári oznámili 14 dní predtým, než nastal onen osudný deň. Najprv sme o chorobe vedeli iba sám Vašo a ja, následne jeho traja synovia. Manželovo srdce dotĺklo v skorých ranných hodinách v sobotu 19. augusta 2023. Vašo odišiel obklopený najbližšími,“ napísala na sociálnej sieti manželka Miluša, s ktorou Vašo žil v Česku aj s ich synom Benjamínom.

Jeho kamaráti Ľuboš Zeman, Ján Ďurovčík a Boris Filan si nedávno na neho zaspomínali v relácii Do kríža na RTVS. „Už ako chlapec bol Vašo veľmi múdry a dospelý. On bol odo mňa o 6-7 rokov mladší, ale vždy sme mali taký vzťah, že som ho rešpektoval, akoby bol môj starší brat,“ začal rozprávanie Filan.

„Vašo bol veľmi kompletný, ale aj veľmi komplikovaný človek. Na tom malo zásluhu jeho detstvo. On vyrastal vo zvláštnej rodine, kde ich otecko bol až prehnane prísny. Prinútil tých chlapcov zaučiť sa do remesla. Vašo si tak vedel sám vyrobiť klávesový nástroj. Vedel všetky remeslá, ktoré sú potrebné, ale tá výchova v ňom vytvorila isté zábrany. Doteraz som sa k Vašovmu odchodu nevyjadril, pretože som nechcel hovoriť tie povinné veci, že odišiel velikán a tak… Na Vašovi bolo úžasné, že bol aj taký neobsiahnuteľný. Poviem jeden príklad. Raz sme spolu nahrávali v rozhlase a vtedy som pocítil potrebu mu povedať, aký je vynikajúci skladateľ a spevák a prečo on mňa nikdy nepochváli. On stuhol a povedal: ‚Vidíš, toto mi už povedala aj moja manželka. Ja mám problém prejaviť tie pocity‘,“ prezradil Filan zaujímavosti z ich súkromia a otvorene povedal aj to, čo sa dialo u neho doma pár týždňov pred náhlou smrťou. Údajne malo prísť ku konfliktu s elánistami.

„Vašo išiel do Prahy a tam dostal toľko príležitostí, že to bolo až nebezpečné. Dva mesiace pred jeho odchodom sa stalo to, že u seba usporiadal záhradnú slávnosť a Jožo, Jano a manažérka kapely Karotka Halenárová tam boli a stretli sa prvýkrát s manažérom, ktorý Vaša hnal z kšeftu do kšeftu. Večer bol v Prahe, na druhý deň poobede v Košiciach a večer v Prešove. Stále bol výborný. A Jožo povedal tomu manažérovi: ‚Počúvaj, veď ty ho zabiješ.‘ To bol taký konflikt, že Vašova manželka Jána, Joža a Karotku vyhodila z domu,“ šokoval Filan s tým, že Jožo potom prišiel za ním a povedal mu: „Čo tam sa deje...“ A ďalej už Filan pokračovať nemohol, lebo ho moderátor stopol. „Tu by som to už nechal tak. Nemali by sme ísť do súkromných vecí.“ „Prečo??? Tam poďme! Veď to je zaujímavé na tom,“ okríkol ho Filan.

Zaujímalo nás, čo chcel Boris hovoriť ďalej. Namiesto toho sme si vypočuli veľké ospravedlnenie. Filan si zrejme uvedomil, že v relácii prestrelil. „Veľmi sa chcem ospravedlniť, ak som sa niekoho dotkol. Chápem, že tam je veľmi rozjatrená emócia okolo Vaša. Keby som to mohol zobrať späť, tak by som to nikdy nepovedal. Mal som pocit, že by sme mali o Vašovi hovoriť tak trošku ‚rockerskejšie‘. Mrzí ma to, veľmi sa ospravedlňujem pani manželke Miluše Patejdlovej, a keď s ňou budem, tak jej to vysvetlím. Tisíc ospravedlnení!“ priznal nám Filan s tým, že ho naozaj veľmi mrzí, čo vypustil do éteru. „Manželka ani elánisti sa mi neozvali, len sa ku mne dostalo, že sa cítili dotknutí, ale ja to chápem,“ pokračoval.

„Vašo bol fantastický! Mrzí ma, čo som povedal! Keď som to začal vnímať, povedal som si, že som to nemusel hovoriť. Chcem sa ľuďom, ktorých som sa dotkol, ospravedlniť. Veľmi ma to mrzí. Zdôrazňujem, že Vašo bol mojím veľmi dobrým kamarátom, fantastický hudobník a že sme spolu urobili najkrajšie pesničky,“ pokračoval s tým, že jeho smrť ho veľmi zasiahla. “Keď mi to zavolal kamarát, že Vašo zomrel, šoféroval som do Bystrice. Musel som odstaviť auto a plakal som ako malý chlapec. O tomto som v televízii rozprávať nechcel, ale myslím si, že to treba povedať nahlas,” zveril sa nám.

Spojili sme sa aj s Jánom Balážom, od ktorého sme chceli vedieť, čo hovorí na Filanove výroky. „Prepáčte, som v zahraničí,“ povedal nám. Kontaktovali sme aj manažérku Elánu Karotku Halenárovú, či by bola ochotná sa k situácii vyjadriť. „Nebudeme sa k tomu vyjadrovať,“ odpovedala nám.