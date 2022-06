Nová televízia Markíza KRIMI má za sebou prvé dva mimoriadne úspešné týždne vysielania. Hneď od svojho štartu dosahuje výborné výsledky sledovanosti a pomáha tak zvyšovať celkovú výkonnosť skupiny Markíza, ktorá je stabilným trhovým lídrom.

„Veľmi nás teší, že sme sa programovou ponukou Markíza KRIMI takpovediac trafili do čierneho a že si diváci našu novú stanicu obľúbili prakticky od prvého momentu. Po úvodných dvoch zahrievacích týždňoch sme sa preto rozhodli pre celý trh odkryť sledovanosť Markíza KRIMI, ktorá bola doposiaľ v rámci peoplemetrového výskumu súčasťou balíka SK/CZ káblové TV,“ povedal Matthias Settele, generálny riaditeľ skupiny Markíza.

Markíza KRIMI žne prvé úspechy. Zdroj: Peter Zakovic

V pondelok 20. júna 2022 dosiahla Markíza KRIMI v cieľovej skupine 12-54 výborný celodenný trhový podiel 2,3 % a v najdôležitejšom prime-time 19:00-23:00 skvelý podiel na trhu 1,9 %. Markíza KRIMI zabodovala aj v utorok 21. júna 2022, kedy zaznamenala celodenný trhový podiel 1,9 %. Už po dvoch týždňoch existencie tak nová televízia skupiny Markíza z hľadiska sledovanosti pokorila hneď štyri z piatich TV staníc verejnoprávnej RTVS (Dvojka, Trojka, :24, Šport), ako aj spravodajskú televíziu TA3.

Najviac divákov v rámci cieľovej skupiny 12-54 si na Markíza KRIMI v pondelok po 22:00 hod. pozrelo prvú z dvojice epizód dnes už legendárneho kriminálneho seriálu NCIS - Námorný vyšetrovací úrad, ktorá dosiahla rating 0,6 % a trhový podiel 2,9 %. Druhá priečka patrila predchádzajúcemu a taktiež obľúbenému seriálu Myšlienky vraha, druhá časť z pravidelnej večernej dvojporcie si po 21:20 hod. pripísala zhodný rating 0,6 % a trhový podiel 2,1 %. V utorok si taktiež najlepšie počínal seriál NCIS - Námorný vyšetrovací úrad, tentoraz však s epizódou vysielanou dopoludnia po 9:20 hod., ktorá zaznamenala rating 0,5 % a trhový podiel až 8,3 %.

NCIS - Námorný vyšetrovací úrad Zdroj: tv markíza

Signál stanice Markíza KRIMI je distribučným partnerom poskytovaný výlučne vo Full HD kvalite, šírený je prostredníctvom drvivej väčšiny najdôležitejších káblových, satelitných a IPTV operátorov. K dohode doposiaľ nedošlo v prípade spoločnosti UPC Broadband Slovakia, ktorej klienti sú tak ochudobnení o každodenný prísun špičkových krimi titulov. „Aj touto cestou chceme preto vyzvať všetkých divákov, ktorí by radi sledovali Markízu KRIMI a stále ešte nemôžu, aby sa obrátili na svojho operátora so žiadosťou o jej zaradenie do ponuky,“ uzavrel Matthias Settele.

