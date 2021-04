Adam, natáčanie seriálu pre teba nie je žiadna novinka. Objavil si sa v Rodinných prípadoch či v Superhrdinoch. Ako si sa k herectvu dostal?

K herectvu ma naviedol môj kamoš zo základnej školy Marek Mikolajčík (čau, marek). Nakoniec som sa asi v treťom ročníku prihlásil na literárnodramatický krúžok.

Teraz však prišla jedna z hlavných úloh v Červených páskach. Ako si sa dozvedel o kastingu?

Pozvali ma na casting z Markízy a scenár sa mi veľmi páčil. Neskôr som sa dozvedel, že kamoš z mojej strednej bol práve jedným zo scenáristov, Janko Stiffel (čau, Janko.)

V seriáli si zo začiatku hral namysleného a arogantného chlapca. Aký si v súkromí?

V súkromí sa s Erikom veľmi nestotožňujem, dúfam, že nie som sám (smiech). Ale na druhej strane sa mi veľmi páči, ako sa s nadhľadom vyrovnáva so svojimi problémami. To ma určite inšpiruje.

Adam Kubala hrá v Červených páskach fešáka Erika. Zdroj: tv markíza

Teba však viac ako herectvo láka práca za kamerou. Chcel by si byť režisérom?

Áno, áno, viac ako herectvo ma určite láka réžia, ale herectvo je tiež zábava. Keď príde nejaká úloha, určite ju preto neodmietnem.

Ty si v partii za fešáka. Nelákal ťa nikdy modeling?

Modeling ma neláka, oveľa viac ma láka niečo tvoriť. Ale musím sa priznať, že v trinástich som mal asi dvojdňovú fázu, keď som sa cítil, že na to mám. (Na túto fázu sa snažím zabudnúť.)

Ako teraz v tomto období tráviš svoj voľný čas?

Kamarát Mário Mačičak (čau Majo) mi požičal grafický tablet a keďže sa točiť veľmi ešte nedá, tak vymýšľame niečo animované. Keby sa chcel niekto zapojiť – kontaktujte ma cez Instagram – adam_the_humann. Všetky nápady sú vítané.

Ako si vychádzal s hereckou hviezdou Alexandrom Bártom? Dával ti aj nejaké rady?

Keďže je z Košíc a jeho prízvuk som počas natáčania ani raz nezachytil, bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce (smiech). Bol úplne v pohodke, má super zmysel pre humor. Nejaké špecifické rady mi nedával, ale vedel vytvoriť v scéne takú atmosféru, že sa mi to hralo oveľa ľahšie, no proste profesionál.

