Na Farme už začína ísť do tuhého. Do finále ostáva len niekoľko dní a súťažiaci sú ako na ihlách. V poslednom dueli však vypadla Anka.

Farmárom týždňa sa po vypadnutí Sáry stal pochopiteľne Erik. Keď vyberal sluhov, zvolil Katku a Lukáša. Vtedy sa však Anka poriadne okašľala. Okamžite sa ozvala, či bude môcť pomáhať v kuchyni. A čo spravil nevyspytateľný Prešovčan? Svoje rozhodnutie odrazu zmenil a oznámil, že slúžkou teda nebude Katka, ale Anka.

No a tá sa za svoju nerozvážnosť ocitla v aréne s Heňom. Aj keď sa snažila bojovať zo všetkých síl, Henrich ju porazil 3:0 a čiernovláske sa sen o výhre rozplynul. Evelyn ju však vzápätí poriadne prekvapila. Jej odchod domov sa nekonal a až do konca ostáva na Farme s ostatnými. A to preto, lebo je vynikajúca kuchárka a chýbala by.

Anka prehrala v dueli a vidina výhry sa jej navždy rozplynula. Zdroj: tv markíza



Samozrejme, svojský Erik to patrične okomentoval. ,,Ten jeho prístup si počula? Tak budeš variť. A keď nebudeš variť, nebudeš jesť. A ja hovorím, že to je na mojej dobrej vôli, či budem variť!“ posťažovala sa Anka Katke. ,,Praví farmári sú tí, ktorí si vybojujú víťazstvo a vrátia sa. A Anka je tu proste vzduch,“okomentoval to Erik.