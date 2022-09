Alkohol tiekol potokom. Farmári do seba liali chľast, akoby boli bezodné poháre. Najviac to prehnal Minh. Ten sa tak ožral, že ledva stihol vybehnúť von a pred kamerami vracal ako divý! No ani to mu nezabránilo v tom, aby v pití pokračoval ďalej.

Farmári to opäť prehnali s alkoholom. Zdroj: TV Markíza

„V každej Farme vyplakávajú, že majú málo jedla, ale ani v jednej nikomu nenapadlo, keď im dali chľast, že vymenia alkohol za jedlo,“ napísala diváčka Katarína. „No veď len preto asi sú tam, aby sa opíjali do nemoty. Kašľú na všetko, hlavne, že oni majú plné žalúdky a zvieratá nech trpia,“ pridala sa diváčka Kamila. Počas párty sa však okrem Minhovho vracania stalo aj niečo iné. Šimon sa zblížil s Alex a vyzerá to tak, že Giulianu už čoskoro pošle k vode.

