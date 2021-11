Tohtoročnú trinástu Farmu si súťažiaci užívali v nádhernom prostredí, v horách Považského Inovca v obci Hubina. Keď na začiatku konečne dorazili do vytúženého cieľa, čakala na nich iba divoká príroda, drevenica so zvieratami, WC, provizórna kúpeľňa s drevenou kaďou a dom farmára týždňa. Postupne si museli všetko vybudovať. Každý týždeň iba hospodár Martin Bagar zadával nové a nové úlohy. Museli postaviť chalupu, prístrešky pre zvieratá, no najväčšou výzvou pre nich bola obrovská zvonica. Stavbu drevenej pýchy diváci stále vidia na televíznych obrazovkách. Farmári sa na nej poriadne namakajú a pred štartom Farmy boli dokonca také plány, že aj po natáčaní tam zvonica ostane ako pamiatka na túto šou. Nakoniec však ostalo iba pri plánoch.

Farmári sa na stavbách poriadne namakali. Zdroj: tv markíza

Aj keď Farma na obrazovkách ešte stále beží a nejaký ten týždeň ešte aj bežať bude, všetci súťažiaci sú už doma. Šou je dotočená a traja finalisti čakajú do decembra, kedy si proti sebe zmerajú sily vo veľkom finále a jeden z nich získa 75-tisíc eur. No a čo sa týka ich stavieb, čoskoro po nich na veľkom pozemku neostane, ako sa hovorí, ani smrad. Majitelia statku už krvopotne postavené stavby rozpredávajú na Facebooku. Ponuka koluje od istej ženy, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou majiteľkou pozemku. Na predaj je nielen drevená zvonica, ale aj celá chalupa, v ktorej farmári po celý čas žili. Suma však nie je známa. „Na predaj, nutná demontáž, možnosť dopravy. Bližšie info iba po telefóne,“ píše sa v ponuke. Diváci si tak finálnu zvonicu mohli pozrieť oveľa skôr, ako ju farmári dokončia v televízii. Po krátkom čase však inzerát z Facebooku zmizol. Buď sa stavby okamžite predali, alebo majiteľka dostala príkaz od televízie, že pokiaľ šou ide stále v televízii, podobný inzerát zverejňovať nemôže.

Prečítajte si tiež: