V pondelok ráno nemali dôvod na úsmev fanúšikovia Petry Vlhovej a dokonca ani Mikaely Shiffrinovej. Obe sa totiž už v prvom kole pripravili o medailovú šancu. Vlhovej sa nedarilo ani v druhom kole a komentátor Eurosportu Nick Fellows konštatoval: „Toto nie je Vlhová zo Svetového pohára.“ Celkovo napokon naša pretekárka skončila na 14. pozícii.

Lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola obrovského slalomu v centre alpského lyžovania v Jen-čchingu počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022. Zdroj: Martin Baumann

Pochopiteľne, po dvoch kolách nebola Petra zo svojho výkonu vôbec spokojná. ,,Aj prvé kolo a aj druhé som sa trápila s podmienkami. Mrzí ma, že to nevyšlo, ale je to šport a nič sa nedá robiť. Olympiáda je o tomto. Buď to vyjde alebo nie. Už sa musím koncentrovať na slalom," zhodnotila Vlhová. Divákov však oveľa viac ako jej výkon rozladili otázky redaktora RTVS. Ten sa na Petru doslova vrhol s otázkou, ktorá by po neúspešnom výkone každého športovca ešte viac nahnevala.

Petra Vlhová skončila na 14. mieste. Zdroj: RTVS

,,Nechcela som, ale musím. Pán redaktor, čo robí rozhovory, to čo sú za otázky, je cieľom ju len zdeptať alebo čo? Absolutne nevhodné! Šikovná, dokončila, treba trochu porozmýšľať pred tým, ako sa niečo opýtate. Neskončila predsa 50-ta. Bolo to drzé," napísala diváčka Emília. ,,Opýtať sa jej: Čo sa stalo ? Skôr ako sa redaktor ide pýtať, mal by sa poštipnúť do zadku, nech nevyletí z jeho úst takýto šplech. Troška úcty by nezaškodilo," pridal sa divák Lukáš. ,,Redaktor nevie improvizovať, má pripravené otázky a toho sa drží, ja ani nie som redaktor a pýtal by som sa iné otázky a aj lepšie... A ani vôbec ju nepodporí, že držíme palce celé Slovensko, ani nič... Hrozné," zhodnotil Braňo. ,,Prosím vás, toho redaktora k nej už nepúšťajte. Takto žmýkať našu najlepšiu športovkyňu storočia a ešte ju vyhodiť zo psychickej pohody," hnevala sa ďalšia diváčka. ,,Ten redaktor ju vyšetroval ako policajt, ktorý ju práve išiel spokutovať"! kopili sa komentáre.

Petre budeme držať palce opäť v stredu ráno o 3:15 nášho času.

Prečítajte si tiež: