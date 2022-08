Trojica Robert Burian, Puerto a Dano Kapitán sa približne pred dvoma rokmi spojila a okolo slávneho refrénu piesne Ty, ja a môj brat od Modusu postavili úplne novú skladbu Sklíčka. Tá vyšla v týchto dňoch a DJ Robert Burian a spevák Puerto ju prišli odprezentovať do Telerána.

Diváci však veľké nadšenie nezdieľali. „To azda nie! S týmto súhlasil Janko Lehotský? Takto zhovädiť peknú originál pieseň,” ozvala sa diváčka Andrea. „Nič v zlom, ale Puertovi ten spev veľmi nejde,” pridal sa Martin. „Spotvorená pieseň! A tie tanečnice… Nevkusné,” okomentovala to pani Mária. „Pokazili pesničku… Dnešná kultúra,” „To už čo je takto zhovädiť jeden z hudobných klenotov Slovenska. Toto muselo ísť bez súhlasu Janka Lehotského. Nechcem veriť, že by to Janko zapredal,” kopili sa komentáre. „Skladba je urobená špičkovo. Sound je veľmi dobrý. Môžem len povedať, že želám všetko dobré. Nech sa to ujme!“ teší sa však pôvodný spevák tohto hitu Ľubo Kyslík Stankovský.

Prečítajte si tiež: