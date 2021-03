Fanúšikovia relácie celý týždeň poriadne zúrili. Za všetko mohol kuchár Marek a jeho namyslené, arogantné a vulgárne správanie. Napriek tomu, že na svojich súperov neustále kydal a vôbec ich nešetril, dostal od každého plný počet 40 bodov a stal sa víťazom uplynulého týždňa.

Marek zo šou Bez servítky. Zdroj: TV JOJ

Diváci s tým však nesúhlasia. V komentároch jasne vyjadrili svoj názor. „Ja by som mu dala 6 bodov,” napísala Lauren. „Také ego, aké má tento momo, to sa len tak nevidí, strašné,” napísal Kajo. Do debaty sa zapojila aj Markova partnerka Alena. „Toto sú hrozné komenty, ako keby ste všetci boli v jeho kuchyni. Vidíte len to, čo vám dajú do telky. Nebojte sa, všetko robil sám,” bránila ho Alena, ktorá je však priaznivcom relácie veľmi dobre známa. Práve ona sa stala víťazkou minulotýždňovej časti.

