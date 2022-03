Vizážistka Fabušová sa „zviditeľnila” hlavne koncom roka 2020, keď počas zákazu vychádzania havarovala spolu s Borisom Kollárom a jeho ochrankármi vo vládnej limuzíne. Vtedy ju politik podľa jej slov viezol iba do lekárne. Obaja skončili v nemocnici a trvalo dlhý čas, kým sa z toho dostali.

Miroslava Fabušová účinkuje v relácii Bez servítky. Zdroj: tv joj

Miroslava teraz súťaží v jojkárskej Bez servítky, kde, samozrejme, riešili aj túto kauzu. „Ako to bolo s tým Kollárom?” zisťoval Tomáš. „Ja som išla do lekárne," stála si za svojím Fabušová. A potom, čo Adamovi počas motokár odletela prilba z hlavy, sa k nehode tiež vrátila: „Klamala by som, keby som povedala, že som zdravotne v poriadku. Boli to ukrutné bolesti a aj sú. Keď mi začali počítať všetky tie zlomeniny… piate, šieste, siedme, ôsme, deviate rebro a niektoré aj fraktúrované, a ja že, koľko mám vlastne tých rebier?" Divácke sympatie si však ani tentoraz nezískala.

„Mirka, nikto ti to nezožral, povedz radšej pravdu a neklam, veď už je po tom, tak sa nehraj na chúďatko,” napísala diváčka Iveta. “Nič v zlom, ale keby sa nevozila v štátnej limuzíne a išla taxíkom, nemuselo sa nič stať. Viem, že bola s Borisom, ale nabudúce bude lepšie sa aj pripútať,” pridala sa Barbora. „Chcela by som vedieť, čo tak súrne potrebovala z lekárne v nočných hodinách,” reagovala aj diváčka Zuzana.

