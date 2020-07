Wanda si prišla v pondelok večer pozrieť premiéru celovečerného filmu o Havlovi. Keď ju ľudia zbadali, ostali poriadne prekvapení. Hrycová, ktorá nikdy nepatrila medzi vychudnuté a svoju váhu ani neriešila, sa zmenila na nepoznanie. V tmavomodrom overale totiž predviedla schudnutú postavu a okrem toho aj nový účes. Čo je za jej obrovským úbytkom váhy? „Teraz som chvíľu bola lemravá, ale veľa som behala. Chcela som zhodiť. Prestala som úplne piť alkohol a už toľko ,nežeriem‘. No a najmä behám. Je to veľmi ľahké. Piť som prestala najmä preto, aby som schudla,“priznala nám Wanda, ktorá povedala aj to, koľko presne zhodila.

Wanda Hrycová s najmladším synom Nazarom. Zdroj: Norbert Skaličan

„Zatiaľ som dala dole 7 kíl, ale určite chcem pokračovať,“ vyjadrila sa producentka, ktorá sa posledné týždne veľmi trápila pre otcovo zdravie. Ako sa má? „Tatino je na tom, chvalabohu, dobre. Má dobré výsledky. Hlavne sa modlíme, aby to tak aj ostalo. Nikoho s mamou k nemu nepustíme. Komunikuje len cez telefón. Viete, otec je bojovník, sme rady za pozitívne výsledky. Rekonvalescencia je totiž dlhá,“dodala.