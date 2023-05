Časy, keď hviezdy tínedžerskej ságy tvorili pár nielen na pľaci, ale aj v reálnom živote, sú dávno pasé. Stewart a Pattinson sa dali dokopy v roku 2009 po tom, čo sa stretli na natáčaní. Podľa herečkiných slov bola chémia medzi nimi od samého začiatku. Aj keď sa k svojmu vzťahu najprv nepriznávali, dôkazy o ich láske pribúdali.

Počas natáčania filmovej ságy to medzi hercami iskrilo od samého začiatku. Zdroj: MovieStillsDB

V roku 2013 prišlo trpké sklamanie pre fanúšikov, keď takmer po štvorročnom chodení si dali herci definitívne zbohom. Kristen totiž Roberta podviedla so ženatým režisérom snímky Snehulienka a lovec, v ktorej stvárnila hlavnú úlohu.

Po Kristeninom romániku s režisérom Snehulienky Rupertom Sandersom sa im už vzťah nepodarilo vzkriesiť. Zdroj: internet

Po škandalóznom odhalení fotografií, na ktorých sa títo dvaja bozkávali, sa Kristen Robertovi dokonca verejne ospravedlnila: „Hlboko sa ospravedlňujem za bolesť a hanbu, ktoré som spôsobila mojim blízkym a všetkým, ktorých sa to dotklo. Táto chvíľková nerozvážnosť ohrozila najdôležitejšiu vec v mojom živote, osobu, ktorú najviac milujem a rešpektujem, Roba. Milujem ho, milujem ho, je mi to veľmi ľúto,“ vyznala sa. Ani toto dojemné vyznanie ich lásku nezachránilo a Robert ju požiadal, aby sa odsťahovala. A aj keď po čase to ešte na chvíľu spolu skúsili, dlho im to nevydržalo.

Najnovšie sa obaja objavili na prestížnej módnej udalosti v New Yorku. Zatiaľ čo Robert predviedol svoju nádhernú dlhoročnú partnerku, modelku Suki Waterhouse (31), Kristen sa na akcii ukázala sama. Bez mejkapu a so strapatými krátkymi vlasmi.

Kristen Stewart ako princezná Diana vo filme Spencer. Zdroj: instagram/ Kristen Stewart

Krásna Bella po nevydarenom romániku so ženáčom presedlala na ženy a približne od roku 2014 mala niekoľko krátkodobých vzťahov s modelkami či kolegyňami z brandže. Rozhovorila sa aj o svojej sexualite. Od roku 2019 tvorí pár so scenáristkou Dylan Meyer (36), s ktorou sa často ukazuje na spoločenských akciách. Kristen prezradila, že ich vzťah berie veľmi seriózne a plánuje ju požiadať o ruku. V roku 2021 ju však jej priateľka, dnes už snúbenica, predbehla a svoju lásku chcú spečatiť svadbou.

Prečítajte si tiež: