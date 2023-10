Herec a humorista Miro Noga (63) patril v 90. rokoch medzi naše najväčšie hviezdy. Momentálne žije so svojou dlhoročnou partnerkou Jankou, s ktorou vychovávajú ich 9-ročnú dcérku Dominiku. Ako však vyzerá mama jeho dvoch starších synov, exmanželka Lívia (61)?

Miro Noga si žije spokojným životom. Jeho srdce už takmer 21 rokov patrí partnerke Janke, ktorá v lete 2014 porodila ich milovanú dcéru. Herec má však aj starších synov Olivera a Mareka. S ich mamou sa rozviedol pred cca 32 rokmi. V markizáckej relácii Smotánka nedávno ukázali, ako prvá pani Nogova vyzerá.

Na snímke Miro Noga a Kamila Magálová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Pred pár dňami sa totiž vybrala do spoločnosti, po boku Kataríny Cibulkovej - mamy našej bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej (61). Obe sú totiž veľmi dobré kamarátky, ešte zo študentských čias. Spolu dokonca kedysi obývali internátnu izbu aj spolu so Soňou Müllerovou. Katarína a Nogova ex Lívia si nedávno užili divadelnú hru v centre mesta. A síce Lívia pred troma rokmi zmenila účes, keď si ostrihala vlasy, dnes je opäť zmenená.