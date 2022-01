Eva Holubová si šou už viac nezapne. Na sociálnej sieti dala jasne najavo, čo si o Matějovom vypadnutí ­myslí. „Dobre, vypadol. Ale veď tam skoro nebol. Prvé dve súťaže zrejme prekonal s covidom a potom, keď sa vrátil na ostrov do kmeňa, ktorý prehral imunitu, o ktorú on ani nebojoval, zastáva sa verejne dievčaťa, ktoré mu za to ani nepoďakuje, kmeňová rada sa zhodne, že ju tam nechce a následne pani (Johy), ktorá je ,za trest‘ preradená z druhého kmeňa, nominuje do duelu Matěja, ktorého ani nepozná, pretože dievčatá z MAO na ňu boli dobré, len tak jej to meno napadlo. S nikým sa o tom nebavila,” zúri Holubová, ktorá však v kritike zašla ešte ďalej.

Eva Holubová. Zdroj: Instagram/evaholubovaofficial

„Smejem sa, som rada, že už sa na to nebudem musieť pozerať, hlavne prileť domov. Ak sa do finále dostanú tie dve čestné kamarátky, tie dve drndy z kmeňa MAO, tak ich posledný zápas v bahne vidieť nemusím. Tak čo si tam predviedol ty, náš chlapec? Že si s pomocou parťáka Gábora natrhal pre kmeň kokosy, 2 – 3 súťaže, nepočítam tu poslednú... Možno si niekto povie ,nič moc‘. Ale pre mňa je dôležité, že si nikoho neohováral. A som rada, že si vypadol zo súťaže, kde sa intrigám a ohováraniu hovorí stratégia,” pokračovala.

Survivor Česko & Slovensko. Zdroj: TV Markíza

"Občas mi napíšte, ako to ide Ive Pazderkovej. Nakoniec to aspoň na chvíľu vyhrala, že ju ten podradný kmeň vypakoval do toho druhého. Ak sa do finále dostanú tie dve čestné kamarátky, tie dve drndy z kmeňa MAO, tak ich posledný zápas v bahne vidieť nemusím. No, posledný príspevok k tejto súťaži by som teda považovala za ukončený, ak máte otázky či nejaké pripomienky, názory, prosím sem s nimi. Ďakujem za pozornosť. A Matěj, na teba bude čakať bažant na smotane! Bál si sa hladu, ale že ťa dostane niečo neuchopiteľné, nepomenovateľné, to ťa nenapadlo,” dodala herečka na záver.

