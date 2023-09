Keď sa Adelka Jergová dostala k videu, ktoré jej nateraz zmenilo život, nepochybne pripravená bola. Začínala na bratislavskom tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, neskôr odišla študovať balet do Viedne a Londýna.

A práve tam nadanú študentku jej učiteľka spevu z Los Angeles upozornila na promoklip úspešnej kórejskej kapely BTS. Dnes už mladí milionári v ňom vyzývali šikovné dievčatá z celého sveta, aby sa prihlásili na kasting pre novú globálnu dievčenskú skupinu. Sedem chlapcov z Kórey, z ktorých vie iba jeden po anglicky, sú dôkazom toho, že premyslený marketingový produkt z čias Spice Girls môže vystreliť a úspešne zafungovať aj dnes. Pred dvomi rokmi ovládli ceny MTV, iba jeden z mnohých hitov mal za 24 hodín na Youtube 101 100 000 videní a ekonomike v Kórei vraj pred dvomi rokmi priniesli zisk 3,6 miliardy dolárov.

Kórejská skupina BTS vznikla cielene a dnes sú jej členovia milionári. Takže úspešná môže byť aj dievčenská svetová skupina. Zdroj: profimedia

Keď to teda vyšlo s chlapcami, prečo to nevyskúšať opäť aj s dievčatami? Najväčšia hudobná značka vo svete, Universal Music Group, mala zrejme v otázke jasno, čo potvrdil aj obrovský záujem o kasting. Prihlásilo sa naň 120-tisíc dievčat z celého sveta. Adelka Jergová z Bratislavy bola medzi nimi.

Má našliapnuté na veľkú kariéru

Nezneistela, keď prešla prvým sitom a pozvali ju do užšieho výberu. Súťažiť o miesto v historicky prvej globálnej dievčenskej skupine bola pre ňu šanca dostať sa do veľkého sveta šoubiznisu, ale hlavne posunúť svoju drinu v škole baletu na vyšší stupeň. „Posledné výberové kolo sa malo konať priamo v Los Angeles, no covid to zariadil tak, že Adelka sa zúčastnila kastingu iba prostredníctvom videoprenosu. Niekoľkočlenná porota profesionálov sledovala na monitoroch dievčatá, ktorým tanec predvádzal choreograf, tiež iba cez obrazovku,“ vysvetľujú rodičia.

Adela je súčasťou svetového projektu, ktorý je už teraz pomáha v kariére. Zdroj: IG/adelajergova

Momentálne je Adelka na vyše ročnom pobyte v Los Angeles s pracovným názvom Dream Academy. Áno, znamená to, že kastingom prešla. „Týždeň a pol pred posledným kolom kastingu ju na hiphop pripravoval Miňo Kereš a Peter Modrovský. Pre baletku náročné, no chlapci ju chválili,“ smeje sa otec, ktorý nám celý príbeh musel vyrozprávať za dcéru. Keď sa dostala do poslednej dvadsiatky dievčat, vedel, že ju dlho neuvidí.

„Výber bol pestrý nielen osobnosťami, ale aj umeleckým nadaním. Kým jedna je perfektná hiphopová tanečnica, druhá speváčka, ďalšia raperka… Dokopy by mali byť každá v niečom výnimočná, pričom mnohé z nich sú výborné aj tanečníčky aj speváčky – Adelka medzi nimi,“ hovorí hrdý otec. Ich prezentačnú šou vysielali kanály v mnohých krajinách a bolo dojemné vidieť usmievavú sebavedomú blondínku, ako máva slovenskou vlajkou.

Dočká sa odmeny za tvrdú drinu? Čítajte na ďalšej strane!