Enrique sa so svojím životným príbehom zveril Veve, ku ktorej má v rámci ich kmeňa Azua najbližšie. „Čo na túto šou hovoria tvoji rodičia?” nevinne sa ho opýtala a ani netušila, ako ho táto otázka zraní. „Otca som v živote nepoznal. Ten odišiel, keď som mal 9 mesiacov. A mamka, keď prišla do Česka z Holandska, tak si našla otca, ktorého mám teraz. Mali brata a sestru, a potom umrela pri autonehode a o rok neskôr si otec našiel mamku, ktorú mám teraz a mali ešte dve sestry. Neviem… s tou mamkou sa doteraz bavím, ale jednoducho bývam sám. Urobí pre mňa však veľa vecí, ale v mnohých názoroch sa nezhodneme. A otec… S tým sa nebavím vôbec už asi tri roky, skoro štyri,” priznal svojej najbližšej kamarátke na ostrove.

Enrique Lysoněk zo šou Survivor. Zdroj: tv markíza

„Je ťažké otvoriť sa, pretože ľudia môžu mať predsudky a úplne najviac, čo neznášam, keď ma niekto ľutuje. Som za to všetko rád, ako to teraz je a som za to vďačný. Sú nejaké veci, ktoré sa nemuseli stať, ale som rád, ako to všetko dopadlo a že si môžem užívať po svojom. Je však ťažké o tom hovoriť. Keď niekomu nedôverujem, určite mu to nepoviem. Množstvo kamarátov sa to dozvie vďaka tejto šou, pretože to doteraz nevedeli,” priznal, už keď bol osamote. Najviac ho však trápi, že správanie Adama mu opäť pripomenulo zlé vzťahy s otcom.

„Podobnosť Adama s mojím nevlastným otcom je strašná, pretože on nebol schopný tolerovať môj názor, aj keď bol zlý alebo dobrý, tak vždy to bol môj názor a pre neho bol automaticky zlý. A bolo to aj tým, že si myslel, že som mladý a čo ja už môžem vedieť o živote. U Adama je to to isté. Čokoľvek poviem, on automaticky ,odsekáva‘ a kričí po mne. To sa mi v živote nestáva. Stávalo sa mi to u otca a ďalší, kto po mne takto hučí, je Adam,” dodal.