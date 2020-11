Farmári aj diváci si už zvykli, že Erik Zahorjan (26) patrí k najväčším provokatérom a úctu nemá ani k starším. No to, čo vyviedol pred a po dueli s Norom (50), bolo poriadne cez čiaru. Keď záznam zbadali ostatní súťažiaci, prišlo im doslova zle! A znechutená Evelyn mu oznámila nepríjemnú správu.

Nebolo žiadnym tajomstvom, že Erik si na omnoho staršieho Nora od začiatku zasadol. Neustále ho provokoval, ponižoval, nadával mu a inak to nebolo ani pred ich súbojom v aréne. Hoci v pravidlách majú jasne napísané, že pred duelom sa môžu zdržovať iba v duelantskej chatke a nemôžu sa od nej vzdialiť na viac ako 5 metrov, Prešovčan na to kašľal. Suverénne sa prechádzal okolo zvonice, zvonil a rozprával sa sám so sebou. Video im Evelyn neskôr pustila pri stole. No vety, ktoré vypúšťal z úst, ostatných farmárov znechutili a šokovali.

Drzý Erik okrem ponižovania Nora, porušil aj pravidlá. Zdroj: tv markíza



„Už keď bojujem pre rodinu, tak pre rodinu bojujem. A nie, že sa vzdám ako zbabelec len preto, že mu niekto poradil, aby si zobral mňa. Je to blbeček! Debilko!“ hundral si pre seba Erik. ,,Máme tu jeden problém, ktorý musíme vyriešiť. Prešiel si si tu hocičím a bola by škoda to takto zahodiť. Preto ťa teraz čaká trest. Stávaš sa prvým duelantom. Svojho protivníka si však nebudeš vyberať sám, zvolia ti ho farmári,“ povedala mu nahnevaná Evelyn.

„Fakt mi bolo z toho celého zle. Neverila som vlastným očiam. Keď už sa niekto takto sám so sebou rozpráva a nadáva na niekoho nahlas, nepríde mi to normálne,“ reagovala znechutená Xénia. Viac uvidíte v dnešnej Farme na Markíze.