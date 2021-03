Divákov hneď na úvod prekvapil hosťujúci porotca. Do kresla sa tak opäť vrátil Dano Dangl, ktorý bol súčasťou tejto šou od jej samotného začiatku. Keďže do druhého kola si súťažiaci žrebovali iba slovenských a českých interpretov, bolo sa skutočne na čo pozerať. Fero Joke sa premenil na lídra kapely Chiki liki tu-a, Kristína Madárová to odpálila ako kuko z Horkýže Slíže, Evelyn spravila mega šou spolu s Martinom Madejom s hitom Tepláky od skupiny Nightwork, Barbora Piešová sa na pódiu objavila spolu s Lukášom Adamcom a ich číslo všetkých roztancovalo. Martin Klinčúch sa premenil na Kristínu a keďže v jej klipe k piesni Ta ne účinkuje aj Mišo Hudák, museli ho do čísla nejako obsadiť. Hviezdu Jojky však do relácie určite nezlákali, preto si jeden z tanečníkov nasadil Hudákovu masku.

Druhé kolo Tvojej tváre. Zdroj: tv markíza

Desivo však vyzeral Braňo Mosný ako Jožo Ráž. ,,Riadnu kreatúru ste stvorili," napísal hneď po jeho vystúpení divák. ,,Toto bolo až dehonestovanie Rážovej osoby," pokračovali ďalší. ,,Bolo to urážajúce," zhodli sa diváci. ,,Čakala som, že príde Jožo Ráž pred haváriou, ale prišiel Freddy Krueger. Normálne som sa ho bála," napísala diváčka Jana. ,,Mali ho urobiť pred haváriou, nevyzeral dobre...," ozvala sa aj diváčka Mariana. ,,Jeho maska vyzerala ako tá príšera z Hobita," pokračovali.

Braňo Mosný ako Jožo Ráž. Zdroj: tv markíza

Zuzana Belohorcová vyfasovala Petra Hammela a jeho hit ZRPŠ. Opäť však skončila na chvoste rebríčka. Porotu a divákov na zadok posadil výkon Dušana Cinkotu, ktorého zamaskovali za fenomenálnu Věru Špinarovú a v druhom kole zvíťazil. Pred samotným hodnotením na pódium vyšli Rasťo Sokol, Robo Papp a Andrej Bičan ako kapela Kortina a zahrali ich song Bzum-bzum breke-keke.