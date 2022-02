Riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová (47) sa mala zajtra vydávať. S Karolom Rumanom si to naplánovali na 20. 2. 2022. Ale nie nadarmo sa hovorí „človek mieni, Pán Boh mení“. Ženíchovi pred pár dňami vyšiel pozitívny PCR test a svadba sa musela opäť zrušiť. A zrejme aj dobre. Podľa veštkyne by im ten dátum veľké šťastie nepriniesol.

Gabriela Drobová v minulosti tvorila pár s Jurajom Drobom. Svoju lásku spečatili 10. 11. 2001 vo Washingtone a boli pri tom aj známe mená ako Aneta Parišková, Andrea Verešová či Zuzana Belohorcová. V roku 2007 sa však rozviedli. A hoci to nebýva zvykom, obaja ostali vynikajúcimi priateľmi a dokonca spolu vymetajú mnoho spoločenských udalostí. Po tomto rozvode sa meno Drobovej začalo spájať s Honzíkom Novotným, slávnym nemeckým „milionárom“ z reality šou. Ani to jej však nevyšlo. Prišiel rok 2010 a osudové zoznámenie s podnikateľom Karolom Rumanom. Keď sa dali dokopy, ešte stále bol ženatý so Zuzanou Rumanovou, s ktorou má dve deti. Tá v tom čase Gabike odkázala, že v Karolovom živote nie je prvá ani posledná. V roku 2013 došlo k ich prvej veľkej kríze. Vtedy viacerí ľudia videli Drobovú, ako odchádza z istej narodeninovej oslavy a cez mesto kráča totálne zdrvená. Srdcervúco plače, lebo sa s Karolom pohádala.

Gabriela Drobová s partnerom opäť zrušili svadbu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CX_u1GfKS4H/

Problémy však zažehnali a minulý rok v auguste si mali konečne povedať áno. Sobáš však museli náhle zrušiť. „Môj otec ide 16. augusta na operáciu, takže čakáme, ako rýchlo sa dostane do formy. Kým toto nevyriešime, nechcem nič plánovať,“ prezradila nám Gabika minulý rok so smútkom v hlase. Po tom, ako jej otecko vyzdravel, sa blondínka s Karolom mohli opäť pustiť do príprav svojho veľkého dňa. Našli si aj vysnívaný termín – 20. 2. 2022. Svadbu však museli aj druhýkrát zrušiť. „Karolovi vyšiel pozitívny test na covid, došla mu esemeska, takže svadbu musíme opäť odložiť. Nie sme jediní v tomto období, mnoho mojich známych muselo takto narýchlo svadbu zrušiť pre pozitívny test na covid. Našťastie, nemá žiadne príznaky a ja som sa zatiaľ nenakazila. Nový termín máme teda 20. 4. 2021. Kamaráti si z nás už robia žarty, či to opäť zrušíme,“ povedala nám Drobová.

Podľa veštkyne však urobili dobre, že druhú svadbu zrušili. „Dátum 20. 2. 2022 je deň sklamania. Výber dátumu svadby je pre snúbencov veľmi dôležitý, aby vykročenie v novom, spoločnom živote podporil aj vesmír. Je na škodu, ak človek podľahne opakujúcim sa číslam dátumu svadby v domnienke falošnej magickosti. Deň 20. 2. 2022 je mimoriadne šťastný a magický pre všetkých, čo sa narodili 20. 11., ostatným však prináša skôr problémové energie a silné karmické lekcie – až 18 hodín tohto dňa pôsobí karma,“ povedala nám veštkyňa Daniela Paculíková. A keďže Gabriela je narodená 13. apríla a Ruman 30. apríla, tento dátum im rozhodne nebol šitý na mieru.

A ako vidí ich tretí – aprílový termín svadby? „Deň 20. 4. 2022 je mimoriadne šťastný a magický pre všetkých, čo sa narodili 20. 1., ostatným prináša skôr problémové energie a silné karmické lekcie od 6.00 do 12.00 hod.,“ uviedla. Z toho teda vyplýva, že ani aprílová voľba nie je podľa veštby pre týchto snúbencov priaznivá.

