Jaro Filip († 51) zomrel v júli 2000 na rozsiahly srdcový infarkt. Humorista nikdy nežil príkladným životom. Nebránil sa alkoholu, divokému životnému štýlu, no určite k nemu patrili najmä jeho milované cigarety. Krátko pred smrťou ešte četoval v diskusii na internete. V dopoludňajších hodinách ho potom našiel syn, no privolaní záchranári už museli konštatovať iba smrť. Dcéra Dorota, ktorú mal Filip zo vzťahu s Ankou Šiškovou, sa s ním prvýkrát stretla až v 16-tich rokoch a pred pár dňami mu zložila pesničku.

Dorota Nvotová. Zdroj: Ivan Pastor

„Vnukla sa mi myšlienka a inšpirácia a mala som potrebu napísať pesničku, ktorá nebude otrocky vážna, predsa len tam mám časový odstup na to, aby som si to odrozmýšľala a odplakala. Vlastne som chcela zdôrazniť, že aj keď sme nemali spoločné spomienky, pesničky a fotky, tak vo mne stále prúdi jeho krv a že mám jeho maniere a nejakým spôsobom vo mne stále žije,“ prezradila nám v rozhovore Dorota. To, že Jaro Filip je jej biologickým otcom, speváčka vedela už od útleho detstva, no jej rodičia (Anka Šišková a Juraj Nvota, pozn. red.), netušili, že to vie, lebo podľa jej slov mlčala ako hrob.

„Kráčam denne v tvojich botách a míňam tvoje priepasti, snažím sa hľadať, čo mám v notách, ktoré dal si mi v 16-tich. Nemám ani jednu fotku s tebou, žiaden dôkaz, čo by rokmi bledol. Ušlo to rýchlo a zrazu ťa zobral prúd,“ spieva Nvotová v pesničke, akoby mala nejaké výčitky. „Nie sú to výčitky, skôr také konštatovanie, že málo som si ho užila. Málo je našich spomienok. Neexistuje fotografia, kde sme my dvaja spolu. Človeka zamrzí, čo všetko sme spolu nestihli. Mali sme veľké plány robiť hudbu, len sme to nestihli,“ pokračuje Nvotová, ktorá to, že Filip je jej otcom, vedela už dávno pred jej 16-kou.

Pokračovanie na ďalšej strane >>