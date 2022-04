Bývalá tenistka Dominika Cibulková (32) ponuku ísť tancovať do Let's Dance dlho zvažovala. Nakoniec prikývla a hoci si na začiatku vypočula mnoho poznámok, že to nedá, všetkým dokázala pravý opak. Dokonca sa prebojovala až do ôsmeho kola a zo šou vypadla až tesne pred semifinále. Prezradila nám, ako si zvyká na to, že zrazu nemá náročné tréningy, s kým sa najviac zblížila a či vládla v zákulisí závisť.

Dominika, niekoľko týždňov ste mali poriadne náročných. Na tréningoch ste potili krv a pripravovali ste sa na živý prenos. Nebol to pre vás po vypadnutí odrazu taký šok, že čo s načatým týždňom?

– Jasné, samozrejme, bol to taký emočný, fyzický a psychický šok, že tento týždeň už nie je Let's Dance, že neriešime tréningy, choreografiu a čím dlhšie je človek v tej súťaži, tak som sa smiala, že Markíza by mala poskytovať psychológa (smiech), ktorý by pomáhal účinkujúcim zaradiť sa do normálneho života. Samozrejme, to myslím s veľkým zveličením a vtipom. Človek sa na to namotá, a keď to robí celým srdcom, tak si myslím, že všetkým, ktorí sa dostanú ďaleko, tak im to potom chýba. Ja som tiež tento prípad. Každý sa potom musí zaradiť do bežného života po svojom. Bola som naozaj veľmi vyčerpaná aj fyzicky. V pondelok som len oddychovala a skoro celý deň spala. Naozaj tá obrovská únava a tlak, keď opadnú, tak človek zistí, že má totálne vybité baterky. Som s Jakubkom, venujem sa Michalovi, rodine a mám ešte bežné povinnosti, reklamné a inak sa venujem na 100 percent rodine.

Dominika Cibulková si ohnivé tango užila v takýchto šatách. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cbrc_3_sSaQ/

Ostanete s tanečníkom Robom v kontakte aj po šou?

– Všetkých nás čaká ešte spoločné vystúpenie. Budúci piatok a sobotu nacvičujeme choreografiu, bude to taká rozlúčka s Let's Dance pre všetkých. Určite ostanem s Robom v kontakte, predsa len sme spolu prežili silnú životnú etapu. Budeme mať navždy spoločný vzťah.

Pred Let's Dance ste sa netajili tým, že kostýmy vám bude navrhovať aj váš dvorný stylista Andrej Kusalík. Nemal s tým napríklad niekto problém? Necítili ste závisť zo strany ostatných súťažiacich?

– Myslím si, že nikto s tým nemal žiadny problém a niektorým babám sa tiež šili šaty. Ak tam bola požiadavka, všetkým bolo všetko splnené. Bolo to určite aj tým, že milujem módu, netajím sa tým, myslím si, že som zo všetkých účinkujúcich báb najväčšia fashion maniačka a z tejto stránky som si to úplne užívala aj tým, že nie som úplne konfekčný typ a šaty sa mi museli šiť na mieru, aby pekne vyzneli a vyzerali. A tým, že som si ich mohla s Andrejom pekne navrhnúť, to bola taká čerešnička na torte. Týmto sa nám splnil aj taký náš fashion sen. Všetky baby to obdivovali a boli prajné. Vždy hovorili, že Ježiš, Domi, čo budeš mať na sebe budúci týždeň, už sa na to tešíme.

Nemrzelo vás trošku, že ste vypadli tesne pred semifinále?

– Úprimne musím povedať, že to, že som sa dostala do ôsmeho kola, tak to je absolútna „pecka”. Ani nehovorím, že to je splnený sen, lebo som v to ani nedúfala, že by som sa mohla dostať až do ôsmeho kola. Išla som tam s malou dušičkou. Keď som tam stála a bolo vyraďovanie medzi mnou a Attilkom, už to bola taká spokojnosť a absolútna úľava. Bola som spokojná, čo som tam dosiahla. Samozrejme, bolo by krásne byť tam ešte o jeden týždeň viac, ale jednoducho ôsme kolo – o tom som ani nesnívala! Brala som to s veľkou a absolútnou pokorou a som neskutočne šťastná, čo som tam dosiahla.

S kým okrem Zuzky Šebovej ste si najviac sadli?

– So všetkými účinkujúcimi. Bola tam neskutočná chémia medzi nami. A bolo to neuveriteľné. Táto celá séria Let's Dance bola taká úžasná, určite aj tým kastingom, ktorý sa dal dokopy. Veľmi som sa zblížila s Didi Morovou, Kiki Svarinskou, Attilkom, s Jankom, teraz mi nenapadne, s kým všetkým ešte. Som šťastná, že mi títo ľudia prišli do života a stihla som ich takto spoznať. Dúfam, že budeme aj naďalej v kamarátskom kontakte. Dovolím si tvrdiť, že Let's Dance mi prinieslo do života aj nové kamarátstva, čo je v mojom prípade veľmi ťažké, lebo sa stretávam len s veľmi úzkym okruhom ľudí, do ktorého sa veľmi iní ľudia nedostanú. Týmto je to krásne a veľmi sa z toho teším.



