Hlavné úlohy v ňom stvárnia brunetka Burcu Özberk a tmavovlasý fešák Ilhan Şen. Herci hrajú bývalých manželov, ktorí sa po dlhých rokoch opäť stretávajú. Hlavná hrdinka stále nespracovala zradu svojho ex, a tak sa mu rozhodne pomstiť!

Prečo by láska nemohla dostať ešte jednu šancu? Esra (Burcu Özberk) sa vždy zaprisahávala, že sa nikdy nevydá za muža, akým bol jej otec, ktorého neúspechy v podnikaní spôsobili, že jej rodina skrachovala a trápila sa počas celej jej mladosti. Potom stretla Ozana (Ilhan Şen), bystrého mladého inžiniera práve vstupujúceho do štátnej služby. Vzali sa a viedli spokojný a stabilný život – až do dňa, keď Ozan opustil svoju vládnu prácu a založil si vlastnú firmu! Čoskoro si musela Esra vziať na plecia až tri zamestnania, len aby udržala rodinu nad vodou, zatiaľ čo Ozan sa potácal od jedného bankrotu k druhému. Manželská kríza vyústila až do rozvodu.

Diváci sa majú načo tešiť. Zdroj: tv doma

O niekoľko rokov neskôr je Ozanova tvár na titulných stranách všetkých novín a časopisov a je pravidelným hosťom televíznych relácií. Vyvinul totiž aplikáciu, ktorá z neho urobila neskutočne bohatú celebritu v technologickej sfére a jedného z najžiadanejších slobodných mužov v Turecku. Esra sa stále snaží zo všetkých síl udržať hlavu nad vodou, keď jedného dňa narazí na Ozana. Očakávajúc ospravedlnenie, Esra sa poriadne rozzúri, keď sa Ozan namiesto toho správa chladne a arogantne. Esra sa preto rozhodne, že prenikne do jeho spoločnosti, začne pracovať ako stážistka a vymyslí plán, ako sa mu pomstiť: Prinúti Ozana, aby sa do nej znova zaľúbil, a keď sa tak stane... Nemilosrdne ho odkopne!

Nová telenovela Láska, rozum, pomsta. Zdroj: tv doma

Nič však nejde podľa plánu a onedlho sa obaja bývalí manželia dostanú do búrlivého milostného štvoruholníka s nečakanými následkami. Skutočná láska dostane druhú šancu, keď si hlavní hrdinovia uvedomia, že sa celý čas jeden o druhom mýlili.