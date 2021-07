Orchester oslavoval dvadsaťročnú spoluprácu s legendárnym Milanom Lasicom, ktorú v roku 2001 odštartoval spoločný projekt s názvom Ja som optimista. V nedeľu 18. júla si preto Bratislava Hot Serenaders spolu s Milanom Lasicom naplánovali koncert pod príznačným názvom Ja som optimista (už 20 rokov) – ako inak, symbolicky v Štúdiu L+S. Čo sa na konci udialo, opísal vnuk svojej babky, ktorá na koncerte bola...

Bratislava Hot Serenaders a Milan Lasica. Humorista počas vystúpenia zomrel. Zdroj: L+S

,,Milan Lasica. Veľmi som chcel vidieť nedeľný koncert Milana Lasicu a Bratislava hot serenaders. Kúpil som si na neho dva lístky, no bohužiaľ som nemohol ísť. Na koncert išla miesto mňa moja 92-ročná babka s mojou sestrou. Tešil som sa, že budú mať výnimočný zážitok. Ale zážitok tohto typu som nečakal. Na jednej strane si umelec asi nemôže želať krajšiu smrť, na druhej strane je to desivé. Keď som ich vyzdvihol po koncerte, vraveli, že výkon pána Lasicu bol perfektný a koncert spolu s kapelmajstrom pánom Bartošom aj s vtipom moderoval. Dospieval ho výborne až do konca. Až keď mu malé dievčatko prinieslo na pódium kvety, odpadol a oživiť sa ho už nepodarilo. Pán Lasica zanechal obrovskú stopu v našej kultúre a mrzí ma, že tu nemohol byť dlhšie. Takýto dokonalý koniec by si však asi ani vo sne nenaplánoval. Nech mu je zem ľahká!" napísal na Facebook Michal.

