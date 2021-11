To, že sa Farma natáčala so značným časovým predstihom, nie je žiadnym tajomstvom. Všetci súťažiaci sú už doma, statok sa pomaly vypratáva a traja finalisti čakajú na decembrový priamy prenos, kde sa rozhodne, kto vyhrá 75-tisíc eur. Ale... Pozrite, aký trapas si diváci na obrazovkách najnovšie všimli.

Pár epizód dozadu si vyrobil Mesut poriadny problém. Ožral sa ako doga, schmatol za krk úbohu morku a točil ňou vo vzduchu. Hospodár Martin sa naštval a na týždeň ho so všetkými vecami presťahoval na zvonicu. No a v pondelok od neho dostal druhú šancu. Mohol sa opäť vrátiť medzi farmárov. Dokonca to padlo na deň, keď jeho Natália oslavovala meniny. Tá vyhlásila, že krajší darček si ani nemohla priať, hoci keď si vypil, obchytkával Lunu a bozkával Stanku. No hneď po pondelkovej časti sa ozvalo viacero nahnevaných divákov.

V pondelkovej časti oslavovala Natália meniny, ktoré mala 6. októbra, no dva týždne dozadu zapaľovali sviečky na pamiatku zosnulých (2.11.) Zdroj: tv markíza

,,Dnes oslavovali Natáliine meniny (6.10) a dva týždne dozadu zapaľovali sviečky na pamiatku zosnulých (2.11.)? Tak ako to je teda, nerozumiem tomu?!" ozval sa Martina. ,,Noo hej, to sme si aj my všimli, asi si myslia, že si ľudia nepamätajú, tak tam dávajú hocijaký obsah. Možno zajtra budú oslavovať Viancoe a o dva dni bude Mikuláš," pridala sa ďalšia diváčka. ,,Oni sa riadia slnečnými hodinami, ktoré robila Stana, tak to preto. Budúci víkend budú oslavovať fašiangy," smiali sa ďalší. Dokonca, nedávno si diváci všimli aj to, že v jednej časti makali iba na prvom poschodí na ich zvonici, no v druhej časti bol záber, ako je na nej odrazu postavené už druhé poschodie.