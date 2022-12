Speváčkinou novou láskou je mladý podnikateľ z Karlových Varov. Speváčka ho vraj už zoznámila aj s rodinou.

Český webový portál eXtra.cz, ktorý prvý informoval o novej lásky speváčky, píše, že Monika sa s priateľom už ukazuje aj na verejnosti. "Je to veľmi vážné. Monika je zamilovaná až po uši. Už prišlo i na zoznámenie s rodičmi," prezradil zdroj eXtra.cz.

Nešťastný vzťah so zápasníkom MMA Makhmudom Muradovom, ktorý je otcom jej dcérky Rumie (2,5), tak Monika definitívne ukončila. O to viac žiari po boku podnikateľa Leonarda Lekaja (31) z Karlových Varoch.

„Oboch spája silná viera v Boha a rovnaké životné hodnoty. Navzájom sa podporujú v práci a Leo bol prvým, komu Monika púšťala piesne zo svojho nového albumu Silnější. Veľmi si vážila jeho pripomienky a názory,“ prezradila Blesku kamarátka speváčky, ktorá jej vzťahu veľmi fandí! „Je krásne ich pozorovať, keď sú spolu. On sa k nej správa ako k princeznej,“ dodala Bagárovej kamarátka.

„Ano, priznávam, som šťastná a zamilovaná. Je krásne cítiť sa opäť milovaná. Chcela soom si to nechať pre seba, pretože môj priateľ nie je súčasťou šoubiznisu. Verejnosti a fanúšikom však klamať nebudem. A ďakujem všetkým, ktorí nám prajú šťastie,“ povedala českému Blesku šťastná Monika Bagárová.

Speváčka sa s dcérkou pred časom odsťahovala do novopostaveného domu pri Brne, pretože tam vyrastala, má tam zázemie, rodičov a sestru Natáliu. „Sme spolu furt, stále sa navštevujeme. Nie je deň, aby som nezavolala mamke. Nemám deň, kedy by som nehovorila s ockom. S babičkou si tiež stále volám. Sme rodina a veľmi sa z toho teším,“ netají Monika. Teraz k nim pribudne aj jej nová láska. Podľa prvých informácií by Leo mohol do rodiny zapadnúť.