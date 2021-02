Herečka Diana Mórová (51) sa v týchto ťažkých časoch rozhodla, že keďže sú divadlá zavreté, bude prospešná niekde inde. Chodieva preto pravidelne pomáhať do detskej ambulancie svojej známej. A keďže na vlastné oči vidí, ako sú lekári vyťažení, o to viac zúri nad ľahostajnosťou niektorých našich celebritiek.

Diane momentálna situácia vôbec nie je ľahostajná. „Fyzicky chodím pomáhať do nemocnice. Moja kamarátka je Dagmar Kollárová, detská pediatrička, a keď mám voľno, tak jej počas týždňa pomáham. Ona má ambulanciu a tam chodia malé detičky na bežné kontroly alebo aj pacienti, ktorí sú bežne chorí. Zakladám výsledky z krvi do karty pacienta a keď prídu detičky na kontrolu, tak zapisujem váhu, výšku, meriam napríklad aj tlak a všetko pozapisujem. Pomáham jej hlavne preto, že ona nestíha. Už som aj telefóny dvíhala. Strašne ma to baví. Ja som totiž aj chcela byť lekárka,” priznala nám pred pár dňami herečka, ktorá nad správaním niektorých celebrít iba neveriacky krúti hlavou.

„Keď raz povedia, nechoďte z okresu do okresu, snažím sa nechodiť. Nechoďte lyžovať, keď netreba, tak nejdem. Keď idem pracovať, tak sa otestujem, ale inak som doma. A nie ešte sa fotiť bez rúška v Tatrách a písať o tom, ako je tam úžasne! Každý by išiel. No keď je raz nariadenie, tak sa ho snažím dodržiavať a byť ticho. Najmä nevystrkovať rožky,” reagovala herečka na margo niektorých našich známych tvárí, ktorí neustále provokujú zábermi z Tatier.

Diana Mórová Zdroj: TV JOJ

„Ľuďom to na psychike určite nepridá. Preto si myslím, že ľudia, ktorí sú známi, by mali zákazy dodržiavať a ísť príkladom. Treba nájsť spôsob, ako sa stretávať, ale nehovoriť, ľudia, poďte lyžovať. Som zástancom toho, že keď je nariadenie, asi preto, že som dieťa socializmu, tak sa to naozaj snažím dodržať. No a najmä sa nefotím, že panenská príroda a som tu úplne sama. Veď tam by mohli byť všetci. Prečo dráždia takto ľudí, ktorí sú doma. Nerobí to dobre ostatným ľuďom. Ľudí treba v tomto období podporovať, aby sa nezbláznili a aby sme to všetko vydržali,” pokračovala Diana. „Viem, že už je to veľa mesiacov, ale fotiť sa bez rúšok, ako lyžujem a Maldivy, veď dobre, ale nech to neukazujú. Poznám to aj z hereckých zdrojov. Nerobí to dobrú krv. Keby som mala ísť niekam, tak idem tajne. Nie je dobré ukazovať v tomto čase, že aha, môžem ísť,” pohoršovala sa herečka, ktorá má pre ľudí skôr inú motiváciu.

„Ja im skôr poradím, pozrite si nejaký dobrý film, uvarte si niečo dobré, čo ste nikdy nevarili, venujte sa viac deťom, rozprávajte sa viac s partnerom. Teraz je na to čas. Mali by sme ho využiť najmä v rodinnom kruhu,” dodala.

